Koristni nasveti za prehranjevanje mačk

26.6.2023 | 08:30

Čeprav se zdi odločitev o tem, s katero vrsto hrane boste razvajali svojo mačjo ljubljenko, to vendarle ni tako preprosto. Veliko lastnikov mačk svoji živali ne pomisli kako pomembna je kvalitetna mačja hrana in ji s tem tudi ne omogoča pravilnega jedilnika. Slednje ni nič presenetljivega, saj je zanimanja o ustrezni mačji prehrani precej manj v primerjavo z izbiro hrane za pse, hrčke, zajčke in druge hišne ljubljenčke.

Sicer pa so mačke mesojeda vrsta živali in se na prehranske zahteve precej težko prilagajajo. Pomembno pa je, da svoji kosmatinki postrežete s hrano, ki vključuje veliko mero beljakovin. Obenem je treba temeljito opazovati, kateri okus ji daleč najbolj ustreza. Za takšno vrsto živali ne namreč precej značilno, da raje gladovno stavkajo, kot da bi jedle hrano, ki jim ne prija ravno najbolj.

Kako naj bo torej sestavljena mačja hrana?

Še preden vam uspe temeljito preveriti etiketo priljubljene hrane za vašo mačko, se morate dobro zavedati, da je na podlagi zakona o hrani za živali seznam vedno razvrščen od najvišje vrednosti sestavin do najnižje. Če želite ohranjati naravno sestavo hrane za mačko, mora na vrhu seznama obvezno biti meso. Tega se lahko mački ponudi kot v obliki svežega ali pa suhega izdelka.

Ko kupujete suho mačjo hrano, pazite, da delež posušenega mesa v končnem izdelku ni prenizek, kljub temu da je na embalaži zapisno sveže meso. Precej mačje hrane vključuje tudi različne stranske proizvode. Sami po sebi seveda ti niso tako zelo škodljivi. Zraven mišičnega mesa plena namreč mačke pojedo še drobovino, kot so pljuča ter srce.

V mačji hrani naj bo žit čim manj. To pomeni, da morajo biti žita na seznamu vsebine čim nižje. Konzervansi ter ojačevalci pa veljajo za stvar polemike. Vemo, da v mokri hrani ni vključenih konzervansov, saj se ob segretju v pločevinki samodejno ustvarjajo. Po drugi strani pa se morajo konzervansi uporabiti v suhi hrani, da se lahko ohrani sama oblika briket. Ojačevalci okusov se praviloma uporabljajo precej bolj redko, predvsem v obliki arom.

Mesojede mačke torej potrebujejo veliko kakovostnih beljakovin, da lahko ostanejo zdrave in seveda dovolj gibčne. Ker rastlinske sestavine ter ogljikovi hidrati za mačke niso lahko prebavljivi, se je treba tovrstnim praznim kalorijam precej ogibati. Poleg beljakovin in ogljikovih hidratov mačke v hrani potrebujejo tudi zadostno količino vitaminov ter mineralov.

Suha ali raje mokra hrana za mačko?

Na trgu lahko izbirate med številnimi vrstami mačje hrane. Posledično ljubitelji tovrstnih živali pogosto precej težko izberejo primerno vrsto. Neredko pa se vprašajo, ali raje izbrati suho ali mokro mačjo hrano.

Mokra hrana za mačke je na voljo v vrečkah, pladnjih ali v konzervah. Hrana je lahko mokra ali polsuha. Suha hrana pa je suha, kar pomeni, da je sestavinam bila odvzeta voda. Posledično je takšna hrana precej bolj kompaktna pa tudi bistveno bolj dolgotrajna.

Seveda pri izbiri hrane za mačko ni pomembna zgolj oblika, temveč tudi njena kakovost. To pomeni, da v resnici ni tako pomembno, ali svoji kosmatinki ponudite suho ali mokro hrano. Bolj kot to je torej pomembneje, da je hrana dovolj kakovostna.

Pokazatelji kakovostne mačje hrane

In kako prepoznati, ali je hrana za mačke sploh dovolj kakovostna. Manj kakovostni hrani je neredko dodana prevelika količina rastlinskih sestavin, kot so na primer grah, krompir, lucerna. Seveda takšne sestavine v manjših količinah niso škodljive. Brezžitne vrste hrane lahko vključujejo veliko ogljikovih hidratov, ker na takšen način lahko v postopku obdelave oblikujejo dolgotrajne ter trde koščke hrane.

Zlasti bodite pozorni na količino beljakovin v sestavi mačje hrane. Ta mora torej predstavljati največji delež hrane. Sam odstotek beljakovin v hrani, ki ga strokovnjaki priporočajo, pa je predvsem odvisen od pasme in starosti živali. Ključno vlogo pri tem seveda igrajo še drugi dejavniki, denimo kastracija oziroma sterilizacija.

