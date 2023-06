FOTO: Novomeška Krka premagala vse ekipe na 16. državnih ženskih kmečkih igrah v Škocjanu

26.6.2023 | 08:15

V Škocjanu se je veselila zmagovalna ekipa Krka iz DK Novo mesto (od leve proti desni): Štefka Irt, Štefka Vidic in Mari Jakše. Čestitke!

Najboljše tri ekipe s pokali, rožicami, darili ...

Lovljenje ribic - tako je šlo šentjernejski ekipi

Irena Ule, njena vnukinja, ki je zapela ob harmonikarski spremljavi Janeza Lekšeta

Škocjan - Ker je lani zmaga na 15. državnih ženskih kmečkih igrah v občini Mirna Peč odšla v Škocjan na Dolenjsko – lansko zmagovalno ekipo so sestavljale Jožica Mehak, Tatjana Tršinar in Andreja Povše - so konec tedna prav tu potekale 16. ženske državne kmečke igre. Pri gasilskem domu jih je vzorno pripravilo in izpeljalo Društvo podeželskih žena Škocjan v sodelovanju z Zvezo kmetic Slovenije.

Sodelovalo je 16 ekip iz vse Slovenije in najbolje so se tokrat odrezale članice Društva kmečkih žena Novo mesto, ki so nastopile v ekipi z imenom Krka. Tako bo Novo mesto prihodnje leto skoraj zagotovo gostitelj 17. državnih ženskih kmečkih iger.

2. mesto z dvema točkama manj od zmagovalk je zasedla ekipa Sosede iz Društva kmetic Šentjernej, 3. mesto pa Čebelice iz Društva kmetic Dravska dolina, krajevni odbor Ribnica na Pohorju. Vse ekipe so dobile pokale, zmagovalke pa tudi oddih v Termah Krka.

Od 3. mesta so se nato sledile ekipe: Sosede iz Društva podeželskih žensk Šmarjeta, Čebele iz Društva podeželskih žensk Škocjan, Sivke iz Društva podeželskih ena in deklet Šentrupertske Šmarnice, Ponirk iz DŽD občine Hajdina in Jelke iz Društva kmetic Zarja.

Z našega konca so tekmovale še Škratke iz DPŽD Bela Cerkev in Pušeljc iz Društva podeželskih žena Mirna Peč.

Igre zahtevale spretnost in znanje

Devet družabnih iger, ki so jih pripravile gostiteljice, so bile domiselne, saj so v njih spretno prepletle promocijo domačega kraja in poznavanje kmetijstva, geografije, pa tudi kulinarične spretnosti. Igre so bile namizne, spretnostne …, primerne za vse starosti članic tekmovalk.

Škocjanska ekipa, ki se je domislila letošnjih iger in skrivnost čuvala ves čas

Takole poletno razpoložen in igriv je bil mirnopeški Pušeljc.

Nasmejane škocjanske Čebele

Kot je povedala glavna sodnica in tudi nepogrešljiva med organizatorkami Štefka Praznik, so Škocjančanke pripravile zanimive preizkuse: od izdelovanja torbice iz koprene, do prepoznavanja zelišč, izdelave vikenda iz krompirja, poznavanja geografije in pomembnih slovenskih krajev, iz slanega testa so morale za gostijo pripraviti pletenico, vino so polnile s slamicami v kozarce in nato v steklenico, z ribiško palico so lovile ribice, sejale in pobirale so krompir med žaganjem, izbirale so gumbe v posodi. Igre so bile vseskozi skrivnost, le štiri članice so vedele zanje, te so jih tudi pripravile: poleg Praznikove še Jožica Keglič, Andreja Povše in Tončka Lustek.

Mnoge ekipe so imele s seboj tudi navijače, tako da je bilo vzdušje veselo. Osem ekip je prišlo v finale, tam so bile igre še malo bolj zahtevne in šaljive.

Glavni namen je druženje in sprostitev

Sicer pa je namen teh iger po besedah predsednice Zveze kmetic Slovenije Irene Ule, ki je igre tudi vodila, zlasti druženje, sprostitev in zabava. In to so si v Škocjanu privoščile kmečke žene iz vse Slovenije. Tekmovalnost je bila v šaljivih tonih. Spretnosti, sreče in tudi prijetnega klepeta je bilo na pretek.

»Gre za preplet znanja, izkušenj in ročnih spretnosti, pomembno pa je, da pokažemo, da na podeželju potrebujemo tudi sprostitev in da se srečamo,« je povedala Uletova.

Simona Globevnik, predsednica DPŽ Škocjan

Vse sodelujoče na 16. državnih ženskih kmečkih igrah v Škocjanu!

»Potrudile smo se, da vse tekmovalke in obiskovalci preživijo lep dan med škocjanskimi grički. Igre nam kmečkim ženskam pomenijo sprostitev, možnost za druženje s sorodnimi dušami,« je povedala predsednica DPŽ Škocjan Simona Globevnik. Škocjan je zdaj igre gostil že drugič, saj so Škocjančanke zmagale že 2015.

Zbrane je na začetku v imenu občine Škocjan pozdravila občinska svetnica Martina Kralj in spomnila, da že dvakrat gostijo državne ženske kmečke igre, na kar so posebej ponosni. Na kratko je predstavila občino Škocjan, ki se med drugim ponaša s petkratnim nazivom kralj cvička, pa naravne danosti, itd.

Zabavo, druženje in sprostitev – tudi to pa so si privoščile kmečke žene iz vse Slovenije. Tekmovalnost oz. športna borbenost je bila v šaljivih tonih. Spretnosti, sreče in tudi prijetnega klepeta je bilo na pretek.

Članice Društva podeželskih žena Škocjan so vse tekmovalke lepo pogostile, vsi zbrani pa so jih lahko tudi podprli na bogatem srečelovu. Seveda tudi brez podpore občine in mnogih sponzorjev ne bi šlo, vsem so hvaležne.

Besedilo in foto: L. Markelj

