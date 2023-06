Začetek počitnic: učenci ven, voda not' - poplavljena učilnica

26.6.2023 | 07:00

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 21.08 je bila na Seidlovi cesti v Novem mestu v Osnovni šoli Center, zaradi okvare na vodovodni napeljavi poplavljena učilnica. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Novo mesto so iz prostora posesali okoli 500 litrov vode.

Gorele ciprese ...

Sinoči ob 19.27 so na ulici Mej vrti v Novem mestu gorele ciprese. Požar so pričeli gasiti domači. Poklicni gasilci GRC Novo mesto so ga dokončno pogasili in pregledali okolico.

... in kup vejevja

Ob 21.35 pa je v gozdu pri naselju Žabjak v Novem mestu gorel kup vejevja. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar in premetali vejevje.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 7:30 do 11:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KZ DRAGATUŠ na izvodu ČISTILNA NAPRAVA;

- od 10:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BOJANCI na izvodu VINOTOČ.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGOMLJA VAS izvod 1. proti Suhorju;

- od 10:00 do 12:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP C. XV BRIGADE izvod 4. Nova cesta.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SILOS STRAŽA, TP RUMANJA VAS, TP BLOKI STRAŽA.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GRADENJE-VINJI VRH;

- od 8:00 do 12:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINJI VRH 2;

- od 11:30 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VINICA PRI ŠMARJETI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 12:00 občasno prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOL. PONIKVE, izvod GOR. PONIKVE, DOL. PONIKVE OB CESTI LEVO in DOL. PONIKVE OB CESTI DESNO.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.