FOTO: Na Gorjancih že petič najhitrejši Italijan Liber; v pokalu Twingo prvi Fabijan

25.6.2023 | 20:40

Na Gorjancih je danes znova rohnelo. Skupno je nastopilo 130 dirkačev.

Skupni zmagovalec je postal Italijan Federico Liber.

Starosta dolenjskih avtomobilskih dirkačev, Malkovčan Lojze Udovč

Dirka je znova pritegnila veliko gledalcev.

Novo mesto - Federico Liber z dirkalnikom wolf GB08 F mistral je zmagovalec gorsko hitrostne dirke Gorjancih 2023, ki je tudi letos pritegnila ogromno število gledalcev. Italijanu tukajšnja proga očitno ustreza, saj je letošnja zmaga že njegova peta; najhitrejši je bil leta 2013, 2015, 2017 in lani. Drugo mesto je v seštevku obeh voženj osvojil Avstrijec Christoph Lampret (nova proto NP01), tretje pa Francoz Sebastien Petit (osella PA30).

Ta konec tedna je na Gorjancih potekala prva letošnja gorsko hitrostna dirka na slovenskih cestah. Prvi dve dirki sta bili v Avstriji in na Hrvaškem. Organizatorji AMD Novo mesto so prejeli zavidljivih 137 prijav, nastopilo pa jih je 130. »Dirka bo prava paša za oči in ušesa,« je pred dirkaško preizkušnjo na Gorjancih povedal predsednik AMD Novo mesto Jože Brulc.

V skupni razvrstitvi so bile v ospredju formule in športni prototipi. Z današnjo prvo vožnjo je najhitreje opravil Liber, ki je z 1:38,025 za več kot dve sekundi prehitel najbližjega zasledovalca Lampreta. V drugi vožnji sta zamenjala mesti, Avstrijec je bil za 0,670 tisočink sekunde hitrejši od Italijana, ki se je tako veselil zmage v skupnem seštevku.

Od Slovencev je bil najhitrejši Matej Grudnik (renault clio E1), ki je osvojil 14. mesto, za njim pa se je uvrstil Vladimir Stankovič (osella PA21 evo). Po prvi vožnji se je od slovenskih dirkačev najbolje odrezal Milan Bubnič (lancia delta HF integrale), a je v drugi vožnji odstopil.

Od dolenjskih dirkačev se je tokrat najbolje izkazal Klemen Kovačič (peugeot 208 rally 4), ki je bil v skupni razvrstitvi za državno prvenstvo peti, Primož Kavšek (citroen saxo VTS) je bil sedmi, Alojž Udovč (ranault clio RS) pa osmi.

Na Gorjancih je dirkalo tudi 15 pokalnih renault twingov, med katerimi je na domači dirki zmagal prvi favorit, predlanski prvak Novomeščan Miha Fabijan.

Besedilo in fotografije: R. N.

