Dve nesreči motoristov, en motor zagorel; voda zalila pritličje (foto)

25.6.2023 | 20:00

V Gotni vasi so črpali vodo iz pritličnega stanovanja. (Foto: PGD Šmihel)

Danes ob 18.06 se je na Vajdovi ulici v Semiču pri padcu z motorjem poškodoval motorist. Gasilci PGD Črnomelj so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulator, nudili pomoč reševalcem NMP pri oskrbi in prenosu poškodovanega voznika in posuli po razlitih motornih tekočinah z absorbentom. Reševalci NMP Črnomelj so poškodovanega motorista oskrbeli na kraju in nato prepeljali na zdravljenje v SB Novo mesto.

Ob 13.17 sta v naselju Dolščaki, občina Velike Lašče, trčila osebno vozilo in motorno kolo. Pri tem je slednje zagorelo. Goreče motorno kolo so pogasili mimoidoči pred prihodom gasilcev PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka, odklopili akumulatorje na vozilih in posuli po izteklih tekočinah. V nesreči ni bilo poškodovanih.

Voda poplavila stanovanje

Ob 14.52 je v Gotni vasi v Novem mestu voda poplavila stanovanje v pritličju hiše. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so s pomočjo potopne črpalke iz stanovanja izčrpali 1500 litrov vode.

Kadavra v Krki

Ob 14.08 je med naseljema Malence in Koprivnik, občina Kostanjevica na Krki, kajakaš v reki Krki opazil kadavra. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so najprej očistili dostop do reke in skupaj z očividcem s pomočjo čolna in vrvne tehnike poginulo govedo izvlekli na obalo. Prav tako so pomagali dežurnemu pri Veterinarsko higienski službi pri nakladanju le-tega na kamion. Obveščene so bile pristojne službe.

M. K.