Spet trese Belo krajino - dopoldne dvakrat z epicentroma potresa pri Črnomlju in Metliki

25.6.2023 | 12:20

V Petrinji je spomin na potres leta 2020 še močno prisoten. (Foto: arhiv; Twitter Hrvatski crveni križ)

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 10.38 zabeležili šibek potresni sunek, magnitude 1,0. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 70 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Črnomlja.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla III. stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili posamezni prebivalci Semiča in okolice, so še sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji RS za okolje.

Nov potres so seizmografi zaznali ob 11.52, tokrat magnitude 1,5 v bližini Metlike.

Čutili so ga prebivalci Semiča, Črnomlja in okolice. Intenziteta (učinki) potresa ni presegla IV. stopnje po evropski potresni lestvici.

Spet panika v Petrinji zaradi jutranjega potresa

Sicer je nedaleč od nas območje Siska danes nekaj pred osmo uro zjutraj stresel potres z magnitudo 3,5.

Po podatkih Evropsko-mediteranskega seizmološkega centra (ESMC) je bil epicenter potresa deset kilometrov jugovzhodno od mesta, tresenje tal pa so nekateri čutili tudi v 59 kilometrov oddaljenem Zagrebu.

Žarišče potresa, ki je ob 7.45 prebudil številne prebivalce, je bilo po na petih kilometrih pod površjem, poročil o morebitni škodi pa ni.

Območje Siska in bližnje Petrinje je konec leta 2020 hudo prizadel rušilni potres, ki je terjal sedem življenj, občasno tresenje tal pa je odtlej stalnica v tem delu Hrvaške.

M. K.