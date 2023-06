Odkrili spominsko obeležje pri Mikčevih - ponosni na očeta Marjana

25.6.2023 | 09:40

Domači sin Andrej Mikec (drugi z desne) je nagovoril zbrane ob odkritju spominskega obeležja na njihovem dvorišču.

dr. Tomaž Čas

Šentjernej - V organizaciji Policijskega veteranskega društva Sever Dolenjska in Bela krajine in Občine Šentjernej so ob dnevu državnosti v Šentjerneju odkrili spominsko obeležje in sicer na dvorišču družine Mikec, ki je bila med osamosvojitveno vojno za Slovenijo hranitelj orožja.

Slavnostni govornik je bil predsednik Združenja Sever dr. Tomaž Čas.

Zbrane pa je nagovoril tudi Andrej Mikec, ki je povedal, da je vsa njihova družina ponosna na žal že pokojnega očeta Marjana, ki je v tistih odločilnih časih prispeval kamenček na poti v samostojno Slovenijo. Pri njih doma so hranili orožje, o čemer domači niso kaj dosti vedeli in o tem tudi niso kaj veliko govorili. A oče je bil velik domoljub in skupaj z drugimi somišljeniki je stremel k skupnemu cilju – svoji državi.

»V očetovem imenu in v imenu celotne družine se zahvaljujem za iskreno zaupanje, da smo bili tudi mi del tega in da smo se naučili, da smo država ljudje ter da smo posamezniki dolžni vsakodnevno nekaj koristnega in dobrega narediti za državo, pa čeprav gre za drobne malenkosti. Ker če se te v prijateljstvu in zaupanju na koncu seštejejo, lahko pripeljejo do res velikih stvari, kot je bila takrat tudi osamosvojitev Slovenije,« je dejal Andrej Mikec, podžupan občine Šentjernej.

L. Markelj, foto: T. J. G.

