FOTO: Na vaških igrah v Dobrniču zmagala ekipa iz Korit

25.6.2023 | 11:00

Kulturno turistično društvo Dobrnič je včeraj znova obudilo vaške igre med vasmi v KS Dobrnič.

Najbolje se je odrezala ekipa iz Korit.

Tekmovalci so se med drugim pomerili tudi v hoji s hoduljami.

Dobrnič - Kulturno turistično društvo Dobrnič je včeraj znova pripravilo vaške igre med vasmi Krajevne skupnosti Dobrnič, ki so bile hkrati del proslavljanja obletnice samostojnosti. Letos se je prijavilo šest ekip, ki so se pomerile v različnih zabavnih igrah, zmage pa se je na koncu veselila ekipa iz Korit.

»Po štirih letih premora zaradi epidemije koronavirusa znova obujamo vaške igre. Malo je bilo težav aktivirati ekipe, a na koncu se je izkazalo, a so še vedno zagreti. To so že 16 vaške igre med vasmi. Ekipe so se zamenjale, veliko je mladih. Gre za popestritev dogajanja v naši krajevni skupnosti, v ospredju je druženje in zabava, ne manjka pa malo zdrave tekmovalnosti med vasmi,« je povedal predsednik KTD Dobrnič Anton Perpar.

Ekipe iz vasi Korita, Dobrava, Šahovec, Zagorica, Dobrnič in Vrbovec so se pomerile v petih igrah, ki so od tekmovalcev zahtevale veliko mero spretnosti pa tudi dobro usklajenost med sabo. V vsaki ekipi je bilo 5 članov, od tega je bila vsaj ena predstavnica nežnejšega spola. Obiskovalci so spodbujali tekmovalce, sodniki in organizatorji pa so poskrbeli, da je vse po vnaprej določenih pravilih teklo brez težav. Vsaka ekipa je pred začetkom vložila svojega jokerja, ki jim je prinesel dvojne točke.

V prvi igri sta morala dva tekmovalca ekipe hoditi s hoduljami, kar se je izkazalo za kar zahtevno nalogo. Zelo zabavna je bila tudi druga igra, ki so jo poimenovala Kdor ne skače ni Slovenc; šlo je za ekipno skakanje v jumbo vrečah. Tu je še posebej do izraza prišla dobra usklajenost članov ekipe. Nato so se pomerili v vodenju žoge, se vsi povzpeli na smuči in slalomirali med stožci, za zadnjo igro pa so organizatorji pripravili prosti strel na majhen prazen gol.

Kot že zapisano, je zmagovalec letošnjih vaških iger, ki so potekale na travniku pod gasilskim domom Dobrnič, postala ekipa iz Korit, drugo mesto je osvojila ekipa Zagorica, tretje pa ekipa Šahovec. Vsi sodelujoči so za sodelovanje prejeli priznanja, prve tri ekipe pa še pokale. Sledila je veselica, ki jo je organiziral PGD Dobrnič.

Besedilo in fotografije: R. N.

