FOTO: Padel z višine - s helikopterjem v UKC; v ognju traktor in avto, v motorju kača

25.6.2023 | 08:45

Po moškega, ki je padel z višine, je včeraj prišel vojaški helikopter. (Foto: PGD Sevnica)

V Ponikvah je ponoči gorel avto. (Foto: PGD Obrežje)

Včeraj ob 9.21 se je v naselju Marendol, občina Sevnica, pri padcu z višine poškodoval občan. Reševalci NMP so osebo na kraju oskrbeli. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj pristanka helikopterja SV in nudili pomoč reševalcem pri prenosu poškodovanega do helikopterja, ta pa ga je prepeljal v UKC Maribor.

Na polju gorel traktor

Ob 12.09 je v Prigorici v občini Ribnica na polju gorel traktor. Lastnik ga je sam začel gasiti. Gasilci PGD Ribnica in Prigorica so ga dokončno pogasili in pregledali s termovizijsko kamero.

V ognju tudi avto

Ob 1.50 je v Ponikvah, občina Brežice, gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Obrežje in Velika Dolina so požar na vozilu in okolici pogasili.

Kača v motorju

Ob 2.01 so na Belokranjski cesti v Novem mestu odkrili kačo v motornem delu osebnega vozila. Gasilci GRC Novo mesto so kačo odstranili in odnesli na varno.

Danes brez elektrike



Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 14:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP IND.CONA KANIŽARICA 3.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.