Najboljši kruhi in županovo vino izbrani, razglasitev preprečila nevihta

24.6.2023 | 17:00

Foto (tudi spodaj v fotogaleriji): Zavod za podjetništvo, turizem in mladino Brežice

Brežice

- Včeraj je v starem mestnem jedru Brežic potekal otvoritveni dogodek pestrega poletnega dogajanja Dan kruha, vina in salam, ki je zaradi močnejših padavin trajal le pol ure. Vabljeni nastopajoči: skupina Firbci, Folklorna skupina KUD Oton Župančič Artiče in Folklorna skupina Duplo Pišece, so, kot sporočajo organizatorji, kljub slabim pogojem prikazali del svojih točk in skušali razveseliti obiskovalce. Na dvajsetih stojnicah so svojo ponudbo predstavljali: TD Pišece, TD Sromlje, TD Globoko, TD Artiče, TD Kapele, TD Dobova, OTZ Brežice, KS Zakot Trnje Bukošek, TD Bizeljsko, VD Pišece, DV Dolina - Jesenice, VD Sromlje, VD Bizeljsko, VD Cerklje ob Krki, VD Gadova Peč, Mesarija Krošelj, Kmetija Benkoč, Riba in pol, Ana Krajnčič, Društvo lovske kulinarike Gadova peč in Društvo kmetic Brežice. Društva in ponudniki so zaradi dežja utrpeli največjo škodo, saj pripravljene hrane in pijače niso mogli zamenjati za vrednostni bon.

Na izbor najboljših kruhov prispelo 42 vzorcev

Letošnje leto je komisija v sestavi Slavke Preskar, Mire Budič in Romana Matjašiča ocenjevala kruhe v dveh kategorijah: praznični kruh in kruhi posebnih vrst. Ocenjevali so zunanji videz in obliko, videz in lastnosti ter vonj in okus skorje in sredice. Štetje točk je pokazalo, da je najboljši kruh v kategoriji praznični kruh spekla Zinka Deržanič, v kategoriji kruhi posebnih vrst pa Mojca Florjanič. Potekala je tudi razstava kruhov, kasnejšo degustacijo pa je preprečilo vreme.

Najboljše Županovo vino

Na dogodku sta bili prisotni tudi 6. vinska kraljica Bizeljskega: Karin Dobravc Škof in 24. cvičkova princesa Nika Martinčič, ki sta nameravali pomagati županu Ivanu Molanu pri podelitvi listin vsem vinogradnikom in vinogradniškim društvom, ki so svoja vina oddali na tradicionalnem, že 11. zapovrstjo, izboru za Županovo vino Občine Brežice, a je tudi to odnesel dež.

Najboljše Županovo vino, cviček PTP, je pridelala družina Bizjak iz Društva vinogradnikov Dolina – Jesenice z oceno 16,33. Najboljše Županovo vino, beli bizeljčan PTP, je pridelal Vlado Plevnik z oceno 17,40 iz Vinogradniškega društva Pišece. Izbrano županovo vino rumeni muškat je pripadlo Vinski kleti Martine in Janka Matjašiča iz Vinogradniškega društva Sromlje z oceno 18,20.

Podelitev vseh priznanj in plaket bo na Mestni promenadi

Podelitev vseh priznanj in plaket, ki je vreme sinoči torej ni dopustilo, bo 14. julija na otvoritvi Mestne promenade, so še sporočili iz Zavoda za podjetništvo, turizem in mladino Brežice.

M. K.

