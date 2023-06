Jurjevanje v Beli krajini: Pleši, Jure, do jutranje ure

24.6.2023 | 14:00

Črnomelj - Že 59. črnomaljsko Jurjevanje, najstarejši folklorni festival v Sloveniji, se je s sinočnjim slavnostnim odprtjem v Jurjevanjski dragi, prireditvenim prostorom v vrtači pod železniško postajo, prevesil v drugo polovico petdnevnega dogajanja, ko se bo skupaj odvrtelo več kot štirideset dogodkov, ki se prepletajo z belokranjsko plesno, literarno in glasbeno dediščino.

Prepoznavnost Jurjevanju, ki se ponaša s prepletanjem tradicije s sodobnostjo, domačega in tujega, so ves čas dajale tudi folklorne skupine iz celega sveta, še posebej tiste iz eksotičnih, oddaljenih držav. Tokrat so organizatorji in obiskovalci ostali prikrajšani za ogled barvitih plesov Indonezije in Bolivije, saj gostom ni uspelo pridobiti vstopnih vizumov. Tako se bosta poleg folklornikov iz Slovenije, seveda s polnim zastopstvom belokranjskih skupin, danes in jutri predstavili skupini iz Poljske in Hrvaške.

»Na tem odru sem se pred leti znašel v neki drugi vlogi, vlogi plesalca folklorne skupine France Marolt. Pogled je bil prečudovit, tako kot tudi danes, ko sem med vami kot slavnostni govorec. Občudovanja vredna je vaša tradicija, ki je postala del svetovne zgodbe. In se prenaša, kar največ šteje,» je bil sinoči navdiha poln dr. Tomaž Simentiger, etnolog in antropolog, sicer pomočnik direktorja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, ki zagovarja visoke normative kakovostnega folklornega uprizarjanja in velja za enega najbolj produktivnih in ustvarjalnih koreografov. Med nastopom Tamburaškega orkestra Dobréč, enega izmed vodilnih orkestrov v Evropi, ki je bil ustanovljen leta 1993, od leta 2013 ga vodi Gregor Zagorc, in dosega vrhunske rezultate, razvija glasbeno ustvarjalnost ter povezuje mlade glasbenike naše regije, je črnomaljski župan Andrej Kavšek v nagovoru v prispodobi namignil, da »danes celino zibljejo poskočne noge Jurjevskih deklet in fantov ter žena in mož«, ponosen pa je, da je Jurjevanje v Beli krajini najstarejši folklorni festival v Sloveniji ter član svetovne zveze folklornih festivalov CIOF.

»Ni Jurjevanja brez Metličanov. Tako je že od nekdaj,» pa se je misel utrgala Janezu Stoparju, predsedniku MFS Ivan Navratil, ki je skupaj s FD Kres Novo mesto, FS Kolpa DU Vinica in Polansko KTŠD Stari trg ob Kolpi in FS COF - klubom optimističnih folkloristov, petkov večer kljub muhastemu oblačnemu vremenu, ki je le zdržalo, večer (poimenovali so ga »Pleši, Jure, do jutranje ure!«) naredil še bolj svečan. »Kdo se lahko ubrani klicu tradicije in njenim izročilom, tej beli barvi ljudskih oblačil, in za naše kraje značilnih inštrumentov,» je ob sestopu z odra dejal Toni Verderber, letošnji občinski nagrajenec, sicer vodja zimzelenega ansambla Tonija Verderberja, ki je bil del množične polanske zasedbe.

»Ki za kolo, naj gre z nami v kolo,« je naslov današnjega nastopa (ob 20. uri) odraslih folklornih skupin v Jurjevi dragi: FS Dragatuš, KUD Merak Črnomelj, mladinska FS KUD Bela krajina, FS KUD Beltinci in Polish Song and Dance Ensemble Lubenka (Poljska).

Z »Lepo Anko, ki kolo vodi«, se bo jutri prav tako ob 20. uri sklenilo letošnje Jurjevanje. Nastopile bodo odrasle folklorne skupine KUD Desinec (Hrvaška), FD Vipava, FS KUD Oton Župančič Vinica, KUD FS Lepa Anka Črnomelj in Polish Song and Dance Ensemble Lubenka (Poljska).

Tekst in foto: M. Glavonjić

Galerija