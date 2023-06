FOTO: V Šmarjeti kuhalo deset MasterChefov; pred Zalino stojnico najdaljša vrsta

24.6.2023 | 09:30

Zala Pungeršič in Anja Fir v tandemu sredi Šmarjete! Burgerji z divjačino so vabili!

Ota Roš s PopTv v pogovoru z masterchef kuharjema Sašom Košuto in Aljošem Galunom

Pred Zalino in Anjino stojnico se je vila dolga vrsta.

Karlovškov trg je bil nabito poln.

Špela Leskovar in Doris Vlah sta imeli dosti dela na svoji stojnici.

Marko Vertačnik in Lucijan Lipovšek pri delu - pica z drožmi

Šmarjeta - Po nekaj mesecih kuhanja v priljubljenem televizijskem šovu MasterChef 2023 je prejšnji teden zmagovalni pokal zasluženo in ponosno dvignila v zrak 24-letna Zala Pungeršič z Vinjega Vrha v občini Šmarješke Toplice, članica Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev.

V finalu je premagala 29-letno Črnomaljko Anjo Fir. Obe dekleti sta bili odlični, saj sta o zmagi odločali le dve točki razlike. Sodniki Luka Jezeršek, Karim Merdjadi in Bine Volčič so izbrali Zalo Pungeršič, ki je tako postala druga zmagovalka v zgodovini MasterChefa Slovenija in prva Dolenjka. Veselje je bilo nepopisno, tudi solzice sreče.

Na Zalo so seveda še kako ponosni tudi v šmarješki občini, kjer so včeraj, v okviru občinskega praznika, pripravili kulinarično-glasbeni dogodek s tekmovalci MasterChefa in seveda tudi z njihovo naj MasterChefinjo.

Zala je na kulinarični šov povabila vse svoje sotekmovalce, saj sta letošnjo ekipo zaznamovala ne zavist, ampak sloga in prijateljstvo, mnogi so stkali prisrčne vezi in lepe odnose ohranjajo tudi izven oddaje. Tako je bila Zala zelo zadovoljna, saj se je na dogodek odzvalo deset od vseh 16 tekmovalcev šova in vsi so imeli polne roke dela, saj so se želeli izkazati s svojimi jedmi.

Postregli so s svojimi kulinaričnimi dobrotami, ki so jih pripravili. Njihove stojnice so bile oblegane, trlo se je domačinov in obiskovalcev od drugod, zlasti veliko je bilo mladih, ki so želeli od blizu videti pogumne tekmovalce letošnjega MasterChefa, z njimi poklepetati, se fotografirati.

Zala navdušila z divjačinskim burgerjem

Pred Zalino stojnico, kjer sta stregli skupaj s Črnomaljko Anjo Fir, je bila vrsta najdaljša. Zala je že dopoldne v kuhinji v Hiši žive dediščine pripravljala vse za svojo jed – divjačinski burger z nastrgano domačo divjačino z griošem – divjačina je domača, saj je Zalin oče lovec - omako z brusnicami, malo solate in okisane čebulice. Pripravila je 160 porcij, ampak so šle za med. Anja Fir, ki ji je pomagala, je povedala, da je z veseljem prišla v Šmarjeto in obljublja kak podoben dogodek v Beli krajini.

Zala je povedala, da se ji bolj tresejo roke pred domačini kot v MasterChefu, da zdaj, odkar je znana, skoraj ne more iti več v trgovino, saj obisk traja mnogo dlje, ker jo vsi ustavljajo in želijo z njo kaj reči. Ampak bo šlo.

Sabina s sladicami: Zala je bila moja favoritinja

Trebanjki Sabini Jeršin, ki je pripravila izvrstne sladice, je pomagal njen mož.

V Šmarjeto je z veseljem prišla tudi Trebanjka Sabina Jeršin, ki se je odločila za sladice, ki so njena strast in boljša plat. Pripravila je različne sladice različnih oblik, od mono porcijskih do makronov, do sladic v kozarčkih. Na stojnici ji je pomagal njen mož.

Povedala je, da je bil MasterChef bolj naporen, kot je pričakovala, najhuje pa je bilo pogrešanje otrok, saj ima Sabina že družino. »Z Zalo sva bili med tekmovanjem zelo povezani, ves čas sem navijala zanjo in je bila moja favoritka, tako da si štejem v čast, da sem danes tukaj na njeno povabilo,« je dejala Sabina, ki je poudarila, da se na šovu ni pretvarjala in se je pokazala taka, kot je. Pove, da se je prvi mesec po vrnitvi domov iz šova držala stran od kuhinje, zdaj pa je dobila še večji zagon.

Nik se je moral kar naprej fotografirati in dajati podpise

Nik je prijazno z vsakim poklepetal in dajal podpise ter se fotografiral.

Ponosna Zalina starša Marjetka in Darko sta uživala ob pivu.

Veliko pozornosti je bil deležen tudi tekmovalec Nik Marolt iz Ljubljane, ki je bil eden od štirih finalistov oddaje. Na svoj dosežek je ponosen, sicer pa se v Šmarjeti, ki jo dobro pozna, je rekel, tokrat ni dokazoval kulinarično. Poleg dekleta ga je namreč spremljala kamera, z njo je beležil utrip dogajanja.

»Tu je res lepo, rad pridem na Dolenjsko. Imamo se lepo, fajn dogodek, poizkusil sem tudi že dobrote svojih kolegov iz MasterChefa in sem navdušen. Sicer pa kaj drugega od svojih tekmovalcev tudi nisem pričakoval,« je povedal Nik, ki je moral kar naprej deliti podpise, se fotografirati z mladimi navijači šova … »Odziv publike je res neverjeten, z veseljem se fotografiram, podpise pa ne dajem tako rad …, mi lahko potem ponarejajo pogodbe ... Še vedno sem le tip, ki rad kuha,« je prijazno povedal.

Na Karlovškovem trgu so včeraj še kuhali: Saša Košuta in Aljoša Galun sous-vide izkoščičena svinjska rebra s polento, Lucijan Lipovšek in Marko Vertačnik pice z drožmi, ter Doris Vlah in Špela Leskovar.

Zali posebno županovo priznanje, podeželke pa rdeč predpasnik

Na zmagovalko, domačinko Zalo Pungeršič, so še kako ponosni v njeni domači šmarješki občini. Župan Marjan Hribar ji je ob začetku izročil posebno županovo priznanje za izredne dosežke v občini, saj je ime šmarješke občine z zmago v MasterChefu ponesla po vsej Sloveniji.

Članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev so zelo ponosne na njihovo članico, zmagovalko Zalo. Poklonile so ji rdeč predpasnik.

Glasbenika sta skrbela za prijetno vzdušje.

Niso pa izostale tudi članice Društva podeželskih žena in deklet Bela Cerkev, katere članica je Zala od 9. leta starosti.

Predsednica Elizabeta Verščaj je povedala: »Zelo smo ponosni nanjo vsi člani, zanjo smo zelo navijali in veseli smo bili, ko smo videli finale. Res smo ji želeli uspeh, pa vendar smo bili presenečeni nad vsem znanjem in dobrimi jedmi, ki jih je pokazala v šovu. Dobro se mi zdi, da zna Zala vpletati preproste slovenske narodne jedi, ajdo, med …, ki jih je modernizirala, a bistvo ohranila. V društvu pripravljamo festival ajdovih jedi, pa medene jedi, in to nam je bilo priznanje. Vedeli smo, da doma rada kuha in ob novem letu pripravi zanimive menije za družino, a kot nekdanja profesorica kuhanja poznam kar nekaj kulinarike, pa sem od Zale izvedela še marsikaj novega. Res smo ponosni nanjo,« je povedala predsednica Verščajeva in dodala, da bo vesela, če bo Zala v prihodnje v njihovem društvu vodila tudi kak tečaj.

So pa podeželke Zali poklonile zanimivo darilo – rdeč društveni predpasnik z napisom Zala in emblemom društva, ker je v MasterChefu nosila belega, pa ob izločitvenih testih tudi črnega.

Pestro dogajanje je potekalo od 17. ure dalje, nekako je zdržalo tudi vreme z vmesnimi kapljicami, in Karlovškov trg sredi Šmarjete je bil res poln. Obiskovalci so seveda uživali tudi v glasbi v živo in ob fontani cvička.

Besedilo in foto: L. Markelj

