Moj pediater 2023 Domagoj Puževski: Največja nagrada je otroški nasmeh

24.6.2023 | 18:50

Domagoj Puževski (Foto: revija Viva; Jure Makovec)

Ljubljana/Krško - Pod tem naslovom so v reviji Viva predstavljali pediatra Domagoja Puževskega, ki za male paciente skrbi v Krškem. Poročali smo že o letošnjem izboru Moj zdravnik, ki je tudi letos potekala v organizaciji Vive, da je naslov Moj zobozdravnik pripadel Petru Tataloviću iz Krškega in da je Moja družinska zdravnica postala Posavka Vlatka Rokvić iz ZD Ivančna Gorica. Tokrat pa torej še o dobitniku naziva Moj pediater.

Domagoj Puževski je zaposlen v zasebni pediatrični ambulanti s koncesijo, ki deluje v sklopu Zdravstvenega doma Krško, kamor se že 38 let vsak dan vozi iz rodnega Zagreba. Tam je preživel otroštvo, študiral medicino, opravil specializacijo iz pediatrije in podiplomski študij iz zdravstva matere in otrok, so zapisali v predstavitvi Mojega pediatra pri reviji Viva.

»Profesorji so nas vedno učili, da je treba bolnika zdraviti tako, kot da bi pred tabo stal kdo iz tvoje družine. Na ta način se zanj zavzameš najbolj, kar se lahko. Tega se pri delu vedno držim,« pravi Puževski, ki bolnike med pregledom zamoti z majhnimi triki. Tudi njegova žena je pediatrinja, v Zagrebu, in že leta prejema nagrade za najboljšo pediatrinjo v sosednji državi.

Da so današnji otroci preobremenjeni, ugotavlja pediater iz Krškega, želi si, da bi hodili čim več v naravo, preživeli več časa z družino in se izogibali tehnološkim novostim.

Z ljubeznijo do medicine je okužil tudi otroka, hčerka opravlja specializacijo iz pediatrije, medtem ko sin končuje specializacijo iz ginekologije.

Podrobneje si lahko predstavitev Domagoja Puževskega, kot jo je pripravila revija Viva, ogledate tu.

M. K.