FOTO: V Črnomlju pogorel avto; v soboto in nedeljo cesta čez Gorjance zaprta

23.6.2023 | 19:30

Fotografije še spodaj v fotogaleriji (Foto: PGD Črnomelj/radio Odeon)

Danes ob 16.39 je v Ulici Sadež v Črnomlju gorelo osebno vozilo. Gasilci PGD Črnomelj so požar omejili in pogasili, odklopili akumulator ter vozilo pregledali s termovizijsko kamero. Vozilo je uničeno. Vzrok in škodo bodo ocenili pristojni.

Domov v spremstvu gasilcev

Ob 11.57 so gasilci PGE Krško, v naselju Brod v Podbočju, občina Krško, s tehničnim posegom odprli vrata na stanovanjskem objektu.

Zaradi dirke zapora čez Gorjance

Jutri in v nedeljo (24. in 25. junija) bo na cesti Novo mesto - Metlika potekala gorsko hitrostna dirka Gorjanci, zato bo tam veljala popolna zapora ceste.

V soboto bo cesta med Dolnjo Težko Vodo in Velikim Cerovcem zaprta med 7. in 21. uro, v nedeljo pa med 7. in 20. uro.

Obvoz bo urejen po cesti Straža – Soteska – Črmošnjice.

M. K.

