Krški svetniki potrdili naložbe v šolstvo in podjetništvo; odstopil svetnik SDS Olovec

23.6.2023 | 18:30

Jože Olovec zapušča svetniške klopi. (Foto: arhiv DL)

Krško - Svetniki Mestne občine Krško so na včerajšnji redni seji potrdili investicijske programe gradnje komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbina, mestnega bazena, za Osnovno šolo dr. Mihajla Rostoharja in energetsko sanacijo telovadnice pri brestaniški osnovni šoli. Ob koncu seje je odstopil najstarejši krški svetnik, sicer iz vrst SDS, Jože Olovec.

Po občinskih podatkih bo za rast tamkajšnjih podjetij potrebna ureditev komunalne infrastrukture v poslovni coni Vrbina stala nekaj manj kot 1,8 milijona evrov.

Zelena luč za gradnjo OŠ dr. Mihajla Rostoharja …

Naložbo v gradnjo nove stavbe Osnovne šole dr. Mihajla Rostoharja, ki skrbi za vzgojo in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami, so ocenili na 13 milijonov evrov. Graditi naj bi jo začeli v prvi polovici prihodnjega leta in dela končali v dobrih dveh letih.

… energetsko sanacijo telovadnice pri OŠ Adama Bohoriča Brestanica …

Za energetsko sanacijo telovadnice pri Osnovni šoli Adama Bohoriča v Brestanici bo šlo predvidoma nekaj več kot 670.000 evrov, pri čemer občina računa na 250.000 evrov podpore ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Začetek sanacije predvidevajo v jeseni, končali naj bi jo v prvi polovici prihodnjega leta.

... bazen

Pri krškem mestnem bazenu naj bi šlo za 12-milijonsko naložbo. Začetek gradnje predvidevajo prihodnje leto, njeno končanje pa leta 2026.

Krški svetniki so med drugim še potrdili občinsko strategijo razvoja turizma, trajnostno urbano strategijo Mestne občine Krško do leta 2030 in strategijo razvoja kmetijstva in podeželja v občini. Strinjali so se tudi s sistemizacijo delovnih mest v vrtcih in z dodatnim znižanjem cen v vrtcih.

V vrtcih Mestne občine Krško bo sicer od septembra delovalo 70 oddelkov, v katerih bo vključeno skoraj 1100 otrok. Pri omenjenem znižanju cen otroških vrtcev pa gre za ohranitev dodatne olajšave za starše v višini 30 odstotkov na podlagi podatkov zaključnega računa za lani, so pojasnil v Krškem.

M. K.