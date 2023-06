V spomin na prvi strel, jutri še pohod

23.6.2023 | 14:40

Foto: I. Vidmar

Novo mesto - Dvaintrideset let mineva od verjetno najpomembnejšega trenutka v zgodovini slovenskega naroda, rojstva lastne države, osamosvojitve in prvega strela, sproženega v vojni za Slovenijo, ki se ga v novomeški občini spominjamo s spominskim dnevom občine. Tega je Mestna občina Novo mesto slovesno obeležila v sredo s slovesnostjo v Dolenjskem muzeju, kjer so se zbrali člani Združenja veteranov vojne za Slovenijo in policijskega veteranskega društva Sever. Zbrane je nagovoril novomeški podžupan Urban Kramar, ki se je udeležencem vojne za slovenijo zahvalil tudi v imenu svoje generacije, ki je v tistem času šele prišla na svet.

Slavnostna govornica je bila zgodovinarka Marjeta Bregar, kustosinja Dolenjskega muzeja, ki je obudila spomin na tiste dni: »Še zvečer 26. junija je bilo polno veselja, že zgodaj zjutraj naslednjega dne pa so začele teči za številne posameznike dolge ure negotovosti, strahu in sprejemanja težkih odločitev. V Pogancah je zgodaj zjutraj 27. junija prišlo do prvega neposrednega spopada med pripadniki JLA in TO in s tem se je pričela tudi vojna za obrambo neodvisnosti RS. Obramba je bila zaupana obrambnim silam - v prvih vrstah so to bile enote TO in takratne milice, treba pa je omeniti tudi organizacije in številne posameznike, razvrščene v strukture civilne obrambe. Lahko bi rekli, da smo Slovenci enotno in s skupnimi močmi doprinesli h koncu agresije JLA nad Slovenijo,« ter ob koncu svojega govora udeležence vojne za Slovenijo in priče dogodkov opozorila na dragocenost predmetov tistega časa: »Za dolenjsko območje prevladuje v muzejih in zbirkah gradivo na temo TO in milice, velik manjko pa je gradivo, ki bi kaj več povedalo o vsakdanjem življenju v tistem času. Morda se kakšen povsem preprost predmet, dokument ali fotografija z zanimivo zgodbo, ki bi lahko dodal pomemben kamenček k mozaiku z naslovom Osamosvajanje Slovenije, še vedno skriva v družinskih ali osebnih arhivih. Le na podlagi zbranega gradiva lahko te dogodke proučujemo, pripravljamo različne prezentacije, kot so npr. razstave, izdajamo strokovno in spominsko literaturo, z namenom, da z obdobjem osamosvajanja Slovenije seznanjamo javnost, še zlasti mlade. Poznavanje tega obdobja krepi nacionalno samozavest, hkrati pa poskrbimo za prenos informacij našim prihodnjim rodovom.«

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Dolenjske pa bo jutri, v soboto, 24. junija, že deveto leto zapored priredilo pohod okrog Novega mesta ob spominu na prvi strel v vojni za samostojno Slovenijo ter 32. obletnico samostojnosti Slovenije. Start in cilj pohoda bosta pri spominskem obeležju v Pogancih ob glavni cesti Novo mesto–Metlika. Pred začetkom pohoda bo ob 7.45 v parku krajša slovesnost s posaditvijo lipe miru. Trasa pohoda poteka po gozdnih poteh, ob Težki vodi, prek Šmihela in nove brvi v Irči vasi, nadaljevanje pa ob reki Krki in prek Marofa na Glavni trg ter nazaj prek druge nove brvi na Loki in mimo Grmskega gradu v Pogance.

I. Vidmar

Galerija