FOTO: 21-letna voznica začetnica obstala na tirih, vlak se je približeval ...; umrl 58-letni traktorist

23.6.2023 | 14:05

Včeraj na tirih v Slovenski vasi (Foto: PGD Šentrupert)

PGD Šentrupert

Še ena nesreča voznika začetnika - sinoči je na relaciji Zavratec-Škocjan na strehi z avtom končal 18-letnik. (Foto: PGD Sevnica)

Včeraj nekaj pred 16. uro je v Slovenski vasi voznica osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti izgubila oblast nad vozilom, zapeljala s ceste in obstala na železniških tirih. Mestu nesreče se je približeval potniški vlak in zaradi hitrega obveščanja med pristojnimi službami o oviri na tirih je strojevodja lahko pravočasno zmanjšal hitrost, avtomobil pa je bil odstranjen s tirov. 21-letni povzročiteljici nesreče, ki je voznica začetnica, bodo policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, danes poročajo s PU Novo mesto.

Nesrečo povzročil traktorist

Policisti PP Šentjernej so bili nekaj pred 16.30 obveščeni o prometni nesreči v Zloganju. Opravili so ogled in po prvih ugotovitvah je za nesrečo odgovoren 50-letni voznik kmetijskega traktorja, ki je zaradi nepravilne strani vožnje izgubil oblast nad vozilom in trčil v avtomobil 36-letne voznice. Lažje poškodovano voznico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti vse okoliščine nesreče še preverjajo.

Voznik pod vplivom drog

Črnomaljski policisti so bili nekaj pred 19. uro obveščeni, da naj bi voznik osebnega avtomobila BMW 540 s hitro in nevarno vožnjo v Črnomlju ogrožal ostale udeležence v prometu. Na podlagi opisa vozila so policisti 34-letnega voznika izsledili in ustavili na območju Metlike. Zaradi suma vožnje pod vplivom psihoaktivnih snovi so mu odredili hitri test, ki je potrdil prisotnost kokaina. Kršitelju iz Črnomlja so odvzeli vozniško dovoljenje, mu prepovedali nadaljnjo vožnjo, zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog in izdali plačilni nalog.

18-letnik z avtom na streho

Okoli 20.30 se je zgodila prometna nesreča na cesti med Zavratcem in Brezovim. Policisti so ugotovili, da je 18-letni voznik začetnik v ovinku zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in se prevrnil. Lažje poškodovanega povzročitelja nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti mu bodo zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Z avtom in voznikom vse narobe, policistom pa grozili

Med kontrolo prometa v Šentjerneju so policisti okoli 20. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault megane. 22-letnemu kršitelju, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja, so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Med postopkom so še ugotovili, da je vozil neregistriran in nezavarovan avtomobil z nameščeno registrsko tablico, ki pripada drugemu vozilu. Avtomobil so mu zasegli in zaradi številnih kršitev cestno prometnih predpisov na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Med postopkom so trije kršitelji policistom poskušali preprečiti izvedbo nalog in jim grozili, zato so zoper dva uporabili prisilna sredstva in vzpostavili javni red in mir. Zaradi kršitev javnega reda in miru in groženj bodo zoper trojico uvedli ustrezne postopke.

Prijeli tatu bakra

Policisti PP Dolenjske Toplice so bili obveščeni o tatvini bakrene žice v vrednosti okoli 6.000 evrov iz podjetja v Žužemberku. Ugotovili so, da je tatvine osumljen 28-letni moški iz okolice Dolenjskih Toplic. Osumljencu so odvzeli prostost in ga pridržali. Nadaljujejo preiskavo.

Razgrajal in grozil, v žepu pa droga

Črnomaljske policiste so nekaj po 20. uri poklicali na pomoč iz Rodin, kjer naj bi moški z vpitjem in grožnjami oškodovancu motil javni red in mir. 33-letni kršitelj, ki je bil pod vplivom alkohola, se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval ukazov, zato so mu odvzeli prostost in ga odpeljali v prostore za pridržanje. Zasegli so mu tudi štiri zavitke s prašnato snovjo, za katero obstaja sum, da gre za prepovedano drogo. Zaradi kršitev javnega reda in miru mu bodo izdali plačilni nalog, po opravljeni analizi zasežene snovi pa bodo zoper njega uvedli ustrezne postopke.

Smrt traktorista

Včeraj ob 8.38 se je, kot smo že poročali, smrtno ponesrečil traktorist v Pišecah. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je 58-letni moški kosil travo s traktorjem s pripeto kosilnico. Pri vožnji vzvratno je zapeljal preko betonskega opornega zidu in z vozilom padel z višine okoli petih metrov. Zaradi hudih poškodb je 58-letni moški umrl na kraju nesreče. Policisti bodo o ugotovitvah po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Požar v Novem mestu - 50 tisočakov škode

Ob 13.40 je, kot smo s fotografijami že poročali, gorelo na Resslovi ulici v Novem mestu. Gasilci so požar omejili in pogasili, poškodovan ni bil nihče. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih kriminalistov in policistov je zagorelo v pomožnem lesenem objektu ob stanovanjski hiši, kjer je bilo akumulatorsko orodje priključeno v električno omrežje. Ogenj se je razširil na celotni objekt, zaradi visoke temperature pa so popokala stekla oken na sosednjih objektih. Po prvih ocenah je v požaru nastalo za več kot 50.000 evrov škode. Kriminalisti okoliščine in vzrok za nastanek požara še preiskujejo. O ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Pri prevozu migrantov ujeli Hrvata in Belorusa

Policisti so včeraj popoldne na območju Obrežja in na Griču na Čatežu pri prevozu migrantov ujeli Hrvata in Belorusa. Odvzeli so jima prostost, vozili zasegli, s kazensko ovadbo bosta privedena k preiskovalnemu sodniku.

Kombi hrvaških registrskih oznak, ki ga je vozil 25-letni Hrvat, so policisti ustavili okoli 18. ure na območju Obrežja. Ugotovili so, da voznik v njem prevaža deset Turkov in štiri Iračane, ki so pred tem nezakonito prestopili državno mejo.

56-letnega Belorusa pa so policisti ujeli na Griču na Čatežu. Ugotovili so, da v osebnem avtomobilu beloruskih registrskih oznak prevaža deset Sircev, ki ne izpolnjujejo pogojev za vstop v državo.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Čatež ob Savi, Nova vas pri Mokricah, Trnje) izsledili in prijeli 23 državljanov Pakistana, 17 državljanov Maroka, 16 državljanov Afganistana, 13 državljanov Rusije, 11 državljanov Turčije, deset državljanov Konga, deset državljanov Kube, sedem državljanov Bangladeša, šest državljanov Iraka, štiri državljane Nepala, tri državljane Somalije, državljana Kameruna, državljana Palestine in državljana Sirije in na območju PP Metlika (Rosalnice) dva državljana Kitajske.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 102. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 329 klicev. Obravnavali so štiri prometne nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 14 nesreč z gmotno škodo. V Šentjerneju so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru in v Črnomlju kršitelja pridržali. S področja kriminalitete so obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, nasilništva, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin. Posredovali so zaradi nesreče pri delu, požara, iskanja pogrešane osebe, sprožitve signalno varnostne naprave, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države in nedovoljenih prehodov državne meje.

