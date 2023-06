V ZD Kočevje zaradi pomanjkanja zdravniškega kadra izredni notranji nadzor

23.6.2023 | 13:00

ZD Kočevje (Foto: arhiv DL)

Kočevje - Zdravstveni dom Kočevje, ki zaposluje 120 ljudi, se že dlje časa srečuje s pomanjkanjem zdravniškega kadra. Zato je Občina Kočevje kot ustanoviteljica zahtevala izredni notranji nadzor, ki bi pomagal zaznati težave in poiskati rešitve. Z rezultati nadzora, ki vodstvu nalaga 34 ukrepov, se je na seji ta teden seznanil kočevski občinski svet.

Direktor ZD Kočevje Gregor Košir je izredni notranji nadzor uvedel na poziv sveta zavoda, potem ko je sam konec lanskega leta Občino Kočevje kot ustanoviteljico opozoril na resne težave, ki jih imajo pri zagotavljanju primarne zdravstvene oskrbe zaradi odhodov zdravnikov.

Župan Vladimir Prebilič je zato svet zavoda pozval k izvedbi izrednega notranjega nadzora, za katerega je svet zadolžil direktorja, ta pa posebno komisijo, sestavljeno iz zunanjih in notranjih članov. Komisija je nadzor izvajala od konca januarja do začetka maja, po zaključku pa je pripravila poročilo, s katerim se je ta teden na seji seznanil kočevski občinski svet.

V poročilu komisija ugotavlja, da je splošno stanje v ZD Kočevje sicer dobro, a na določenih področjih pomanjkljivo, kar da je odraz skozi leta nakopičenih nerešenih težav in pomanjkljivosti. Med drugim je ugotovila nekatere organizacijske, kadrovske in druge pomanjkljivosti. Ocenila je tudi, da je treba okrepiti odnose med zaposlenimi, ker da so precej slabi, ter spodbujati zaposlene k timskemu delu.

Za razreševanje nakopičenih težav je zato komisija vodstvu zavoda naložila 34 ukrepov. Med drugim je vodstvu odredila, naj takoj uredi triažno ambulanto za akutno in pediatrično obravnavo na način, da bi vse paciente, ki nimajo osebnega zdravnika ali je ta odsoten, obravnavala triažna ambulanta. Zahtevala je nekatere kadrovske in organizacijske spremembe, kot tudi, naj ZD Kočevje izvaja letna merjenja zadovoljstva zaposlenih in pacientov ter ustrezno uredi prostore, v katerih se izvaja zdravstvena dejavnost.

Direktor Košir je na seji občinskega sveta ocenil, da je analiza pripomogla k zaznavi težav in dala določena navodila za njihovo razreševanje. Tretjino naloženih ukrepov so po njegovih besedah sicer že uresničili.

Ocenil je, da v DZ Kočevje kljub pomanjkanju kadra še vedno uspevajo izpeljati veliko večino zahtevanega dela. Težave s kadrom skušajo reševati z osebjem iz tujine in s pogodbenimi izvajalci. Ob tem je opozoril, da gre pri pridobivanju zdravnikov iz tujine za dolgotrajen proces, ki lahko traja tudi dve leti in več. Na ta način so v ZD Kočevje sicer že pripeljali nekaj zdravnikov.

STA; M. K.