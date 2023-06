V Trebnjem podelili občinska priznanja; naziv častni občan prejel Jože Okoren

23.6.2023 | 10:00

Z leve proti desni: Anton Kek, Franc Mulh, županja Mateja Povhe, Jože Okoren, Špela Smuk in predsednica komisije za priznanja Marija Prosenik

Županja Mateja Povhe

Slavnostna seja je potekala v Parku likovnih samorastnikov Trebnje.

Godalni orkester Glasbene šole Trebnje z dirigentom Markom Fabianijem

Trebnje - V Trebnjem letos 15. praznujejo občinski praznik, ki ga sicer obhajajo 25. junija, ko je Trebnje dobilo mestne pravice, pa tudi v spomin na dogodke ob osamosvojitveni vojni na Medvedjeku. Na sinočnji slavnostni seji v Parku likovnih samorastnikov Trebnje so podelili občinska priznanja.

Najvišje priznanje občine, naziv častni občan, je za življenjsko delo in izjemen prispevek k razvoju slovenskega športa, predvsem športa invalidov, ter za vztrajnost in življenjsko energijo, s katerima navdihuje k izboljšanju položaja invalidov in spodbuja k ustvarjanju vključujočega okolja in solidarnejše skupnosti za vse prejel Jože Okoren.

Je eden najuspešnejših slovenskih športnikov. Sodeloval je na treh paraolimpijskih igrah in številnih svetovnih in evropskih igrah, predvsem v atletiki. Leta 1972 je na poletnih olimpijskih igrah v Heidelbergu v Nemčiji osvojil bronasto medaljo v metu diska, kar je bila sploh prva medalja za Slovenijo oziroma Jugoslavijo s tega velikega športnega tekmovanja. Leta 1980 v Arnheimu na Nizozemskem pa je v isti disciplini osvojil še srebro. Igral je tudi košarko na vozičkih in bil dolgoletni reprezentant in kapetan. Športne uspehe je nizal v sedemdesetih in začetku osemdesetih let minulega stoletja, ko se je v Sloveniji šport invalidov šele začel razvijati, tudi na Jožetovo pobudo, ko je na tekmovanjih v tujini opazoval druge tekmovalce in njihovo opremo.

Vzporedno s športnim udejstvovanjem je že od leta 1971 aktiven v različnih organizacijah športa invalidov tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Že šesti mandat je predsednik Društva paraplegikov Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki je bilo ustanovljeno tudi na njegovo pobudo pred več kot petimi desetletji.

Za svoje dolgoletno dejavno delo na področju humanosti, medčloveških odnosov, pripravljenosti nuditi pomoč drugim, za vse športne dosežke in organizacijsko delo je prejel tudi številna druga odmevna slovenska in mednarodna priznanja, januarja letos pa je postal prvi častni član Zveze za šport invalidov – Slovenskega paraolimpijskega komiteja.

»To priznanje mi pomeni največ, takoj za družino. Dobil sem ga v kraju, kjer živim. Ponosen sem, da sem bil, kot slišim od drugih, zgled vsem ostalim. Nisem se predal. Ne bom jamral, da je bilo težko. Bilo je tako, kot je bilo. Če se ne bi ukvarjal s športom in bil na sploh aktiven, ne bi bil to, kar sem danes,« je po prejemu laskavega naziva častni občan povedal Jože Okoren.

Plaketa in dve priznanji občine

Plaketo občine je za povezovanje dolenjskih ponudnikov in njihovih izdelkov v celovito kulinarično zgodbo, s katero se hkrati ohranja dediščina Dolenjske, prenaša znanje in vzpostavlja turistična prepoznavnost občine in regije prejel Zavod za kulinariko in turizem Dobrote Dolenjske.

Priznanje je v imenu zaposlenih prevzela prokuristka Špela Smuk: »Prejeta plaketa v domačem okolju je nekaj posebnega. Celotnemu kolektivu in vsem deležnikom, s katerimi sodelujemo, pomeni zelo veliko. Pomeni, da je prepoznana ta zgodba povezovanja, mreženja in ustvarjanja dobrih zgodb dolenjskega podeželja in promocija naše regije.«

Na slavnostni seji so podelili tudi dve občinski priznanji. Za spodbujanje organiziranega vinogradništva in vinarstva ter za dolgoletno spoštovanje gasilskih vrednot in njihov prenos na mlade ga je prejel Franc Mulh, ki je od 18. leta starosti član Prostovoljnega gasilskega društva Občine, nekaj časa je bil tudi predsednik društva. Leta 2003 je bil pobudnik in ustanovni član Vinogradniškega društva Lisec Dobrnič, ki ga je prvo desetletje tudi vodil. »Vleče me predvsem prostovoljstvo. Po najboljših močeh sem krepil oba društva, seveda pa sem imel ob tem pomoč vseh ostalih članov,« je povedal Mulh.

Drugo priznanje je šlo v roke Antonu Keku za skoraj polstoletno pripadnost gasilski organizaciji ter vključenost v razvoj domače krajevne skupnosti in različne društvene aktivnosti. Vseh 45 let v gasilstvu poudarja pomen izobraževanja, tako gasilske mladine kot ostalih. Je prejemnik številnih gasilskih priznanj. Kot član in podpredsednik sveta Krajevne skupnosti Štefan se je zavzemal za ureditev javne infrastrukture, za promocijo cvička in kulture pitja skrbi s prijatelji v Vinogradniškem društvu Lisec- Dobrnič, za naravo in živali pa s tovariši v Lovski družini Velika Loka. »To priznanje mi zelo veliko pomeni. Mislim sem že malo nehati. Pa zgleda, da bom moral nadaljevati,« je dejal.

V prihodnje poudarek tudi urejanju športne infrastrukture

Po besedah županje Mateje Povhe je vsem nagrajencem skupno povezovanje in združevanje ljudi za skupno dobro.

Občinski praznik je po njenem mnenju veselje in ponos, obenem pa tudi priložnost za refleksijo in premislek. Občane je pozvala, da so aktivni in naj se vključujejo v lokalne projekte, prostovoljno delo ter si prizadevajo za dobrobit vseh prebivalcev. »Sodelovanje z javnostjo je nujen del demokratičnega političnega sistema in urejanja prostora. Ob tem so rešitve, oblikovane skupaj z javnostjo, praviloma boljše, saj nihče ne pozna prostora bolje od tistih, ki ga uporabljajo vsak dan. Dokaz za to je vključitev javnosti v postopek evalvacije veljavnega parkirnega režima v Trebnjem, ki je dočakal spremembe, ki se bodo uveljavile s prvim septembrom. Prvič v zgodovini občine smo letos uvedli postopek participativnega proračuna, ki je mala šola demokracije,« je povedala Povhetova, ki je lani po lokalnih volitvah prevzela vodenje občine.

Med drugim je v govoru tudi izpostavila, da so po sprejetem rebalansu proračuna pospešeno zagnali nov investicijski cikel na področju gradnje cestne in komunalne infrastrukture. »Naša agenda je jasna, pomembno je javno dobro za vse občane. V to smer gremo skupaj in povezani, z odločnimi koraki, z novo in svežo energijo ter z novim pristopom pri delovanju in razvoju,« je poudarila.

V prihodnje bodo velik poudarek dali tudi urejanju športne infrastrukture. »Podatki namreč kažejo, da je površina športnih objektov na prebivalca pod nacionalnim in regionalnim povprečjem. Analiza stanja športnih objektov, demografska gibanja, potrebe in zahteve, vedenjski vzorci prebivalstva utemeljujejo potrebo po izvedbi investicij vlaganj v športno infrastrukturo, pri čemer bomo zasledovali najvišji javni interes,« je še dodala županja.

Ob naslednjem občinskem prazniku upa, da se bodo že pogovarjali o poteku razširitve športne dvorana pri osnovni šoli Trebnje.

Besedilo in fotografije: R. N.

