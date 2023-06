Tudi Stražani podražili komunalo

23.6.2023 | 13:30

Župan Dušan Krštinc s sodelavci občinske uprave. (Foto: M. Ž.)

Straža - Straški svetniki so na včerajšnji seji kot zadnji od občin, soustanoviteljic Komunale Novo mesto, podražili komunalne storitve. Te so nazadnje spremenili v letu 2019, po novem pa bo od 1. julija dalje položnica za 4-člansko družino, ki živi v hiši s kanalizacijskim priključkom in mesečno povprečno porabo vode 14 m3, povečala za 7,59 evra oz. za 11,95 odst., za 4-člansko družino, ki živi v hiši in ni priključena na kanalizacijo in ima mesečno porabo vode 14 m3, pa za 5,76 evra oz. za 10,39 odstotkov.

S potrditvijo so po razpravi predlog proračuna za prihodnje leto poslali v 15-dnevno javno obravnavo. Ta predvideva nekaj več kot 6,6 milijona evrov prihodkov in dobrih 9,2 milijona odhodkov, od tega za naložbe 6 milijonov oziroma 67 odstotkov. Kot je pojasnila Polonca Špelko Krštinc imajo v predlogu proračuna načrtovano tudi zadolževanje v višini 2,5 milijona evrov, razliko med prihodki in odhodki pa bodo pokrivali še s stanjem sredstev na računu.

Med glavnimi naložbami prihodnjega leta je navedla ureditve površin za pešce in kolesarje v Podgori, gradnjo mostu Kole, izgradnjo pločniku v Zalogu, sanacijo skal na Straškem hribu, izgradnjo novega vrtca, prenove cest v Vavti vasi in Straži …

Med drugim so se odločili, da se bo občina Straža pobratilo s srbsko občino Ljubovija, s čimer želijo krepiti vezi in sodelovanje na področju kulture, športa, turizma in gospodarstva.

