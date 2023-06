Miha Škedelj in Leon Stergar ostajata v Krki

23.6.2023 | 09:15

Škedelj in Stergar (Foto: Liga ABA)

Novo mesto - V KK Krka sestavljajo ekipo za novo sezono, ko bodo krkaši vnovič igrali v elitni regionalni Ligi ABA. Da bosta tudi v novi sezoni dres Krke nosila Miha Škedelj in Leon Stergar, ki sta s klubom podaljšala sodelovanje, so danes sporočili iz novomeškega kluba.

''Že pred lansko sezono smo opozarjali na Miho in Leona, ki sta bila potrpežljiva, delavna in marljiva, predvsem pa sta izkoristila vse, kar jima je ponudil trener Gašper Okorn. V minuli sezoni sta oba naredila velik korak naprej. Verjamem, da bosta v novi sezoni pomembna člena naše članske ekipe,'' je ob podpisu pogodbe povedal direktor KK Krka Jure Balažić.

''Vesel sem, ker smo se s Krko dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Komaj čakam novo sezono in izzive v Ligi ABA,'' se igranja v zelenobelem veseli Leon Stergar.

''Veselim se nadaljevanja sodelovanja in vseh novih priložnosti. Lanska sezona je bila zelo uspešna, verjamem, da bo tako tudi v sezoni, ki nas čaka. S trenerjem in klubom smo v minuli sezoni stkali dobre vezi. Vesel sem, ker verjamejo vame. Komaj čakam, da se vrnem na igrišče in spoznam novo ekipo,'' pa je dodal Miha Škedelj.

Leon Stergar (193 cm, 2000) je star 23 let, košarkarsko pot je začel v Krškem, od leta 2018 pa je član novomeškega kluba. V minuli sezoni je po dobrih igrah v dresu KK Krka dobil vabilo v člansko reprezentanco, za katero je tudi debitiral. V lanski sezoni je v državnem prvenstvu Ligi NKBM beležil na tekmo po 12,1 točke, 4,5 skoka in dve podaji. V regionalni ligi pa je v finalu proti Helios Suns prispeval ključno blokado za zmago Krke in napredovanje v Ligo ABA. Sicer pa je v minuli sezoni Lige NLB ABA 2 vknjižil po 9,2 točke, 3,3 skoka in 1,7 podaje na srečanje.

Miha Škedelj (203 cm, 1999) je star 24 let, od mlajših selekcij pa nosi dres Krke. Miha je bil s Krko dvakrat prvak Lige ABA 2, na zadnjem finalnem turnirju 2. regionalne lige pa se je, kot sporočajo iz njegovega kluba, izkazal z igro, borbenostjo in izjemnim izvajanjem prostih metov (7/7 v finalu, na celotnem turnirju pa je zadel 16 od 17 prostih metov). V minuli sezoni NLB Lige ABA 2 je na tekmo 9,1 točkam dodal 5,9 skoka in eno podajo. V domači ligi NKBM je imel podobno statistiko – 9,3 točke, 6,1 skoka in 1,3 podaje na obračun.

M. K.

