Skale s pobočja grozijo, Petrov sejem odpovedan

23.6.2023 | 11:40

Foto: organizatorji sejma

Brestanica - Tradicionalni Petrov sejem v Brestanici, ki je bil napovedan za to soboto, 24. junija, žal odpade zaradi nevarnosti proženja kamenja in skal s pobočja nad gasilskim domom na prireditveni prostor, so sporočili organizatorji.

Večja skala je na večnamensko pot za gasilskim domom padla konec maja, ko so bile pristojne službe obveščene in so si ogledale situacijo na terenu.

V načrtu in pripravi je zaščita pobočja, a ker je trenutno nevarnost prevelika, so se organizatorji (to pa so Kulturno društvo Svoboda Brestanica, Turistično društvo Brestanica, PGD Brestanica) odločili, da sejma letos torej ne organizirajo.

Vse prosijo za razumevanje in na sejem vabijo prihodnje leto.

M. K.