FOTO: Obnovljena stopnišče in ploščad pri OŠ Metlika

23.6.2023 | 11:00

Fotografije: Občina Metlika

Metlika - Ravnateljica OŠ Metlika Željka Janjac in županja Občine Metlika Martina Legan Janžekovič sta včeraj opoldne slovesno predali namenu obnovljeno stopnišče in ploščad pri Osnovni šoli Metlika. Stopnišče, ki je bilo precej dotrajano in v slabem stanju, je bilo obnovljeno po 57. letih, ploščad za aktivnosti na prostem pa po 40. letih.

Z novim šolskim letom bo tako novo stopnišče učencem in zaposlenim v OŠ Metlika omogočilo lahkotnejši korak v šolo, igra pa bo varnejša in zabavnejša na obnovljeni ploščadi, so zapisali na metliški občini.

M. K.

Galerija