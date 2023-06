Iskalna akcija s srečnim koncem; z avtom na streho (foto)

23.6.2023 | 07:00

Sinočnja nesreča na relaciji Zavratec-Škocjan (Foto: PGD Sevnica)

Sinoči ob 18.37 so v naselju Rodine, občina Črnomelj, policisti pri iskanju pogrešane osebe zaprosili za pomoč vodnike reševalnih psov skupine ZRPS Dolenjska. Ob 19.18 uri so pogrešano osebo našli in preklicali iskalno akcijo. S strani reševalcev nujne medicinske pomoči ZD Črnomelj je bila oseba pripeljana v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ponoči do pokojnika

Ob 0.19 so v naselju Brezovi Dol, občina Ivančna Gorica, gasilci PGD Ambrus nudili pomoč policiji pri prenosu pokojnika iz stanovanjske hiše.

Z avtom na streho

Ob 19.28 se je na relaciji Zavratec-Škocjan v bližini naselja Brezovo, občina Sevnica, osebno vozilo prevrnilo na streho. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali kraj nesreče, odklopili akumulator, nevtralizirali iztekle motorne tekočine in postavili vozilo na kolesa. Lažje poškodovano osebo so reševalci NMP Sevnica oskrbeli na kraju in prepeljali v UC Novo mesto.

Požara v naravi

Ob 22.19 je pri naselju Roje, občina Šentjernej, gorela slama na njivi. Požar na površini okoli 200 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Šentjernej in preprečili širjenje ognja na sosednje njive. Vzrok požara bodo raziskali policisti PU Novo mesto.

Ob 0.11 je tudi v naselju Podvinje, občina Brežice, gorelo v naravnem okolju. Gasilci PGD Kapele so kup lesenih odpadkov razgrnili in pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 6:00 do 8:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BEGRAD 2000 na izvodu BEGRAD.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 11:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP BREZOVICA PRI ŠMAR. TOPLICAH.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CIGLANCA GRADAC.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

M. K.