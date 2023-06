FOTO: Ogenj z drvarnice tudi na dve hiši; prometni nesreči - eden na tire, drugi v traktor

22.6.2023 | 18:40

Požar na Resslovi so zabeležili tudi člani FB profila PKD. Ostale njihove fotografije spodaj v fotogaleriji.

Popoldanska nesreča v Slovenski vasi, poškodovanih ni bilo. (Foto: PGD Trebnje)

Ob 13.41 je v Resslovi ulici v Novem mestu, kot smo s fotografijami že poročali, gorel leseni pomožni objekt ob stanovanjskem objektu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Šmihel pri Novem mestu so pogasili in omejili požar, ki se je iz pomožnega objekta razširil na dva stanovanjska objekta in jih ožgal. Gasilci PGD Šmihel pri Novem mestu so ostali na gasilski straži. Obveščene so bile pristojne službe, ki bodo ugotovile vzrok požara in višino škode.

Prometni nesreči

Ob 15.48 je v naselju Slovenska vas, občina Šentrupert, osebno vozilo zapeljalo iz ceste in obstalo na železniških tirih. Gasilci PGD Trebnje in Šentrupert so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator, s tehničnim posegom umaknili vozilo s tirov in posipali razlite motorne tekočine. Poškodovanih v nesreči ni bilo.

Ob 16.23 sta pri naselju Zloganje, občina Škocjan, trčila traktor in osebno vozilo. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Škocjan so zavarovali mesto nesreče, odklopili akumulator in pomagali pri oskrbi poškodovane osebe reševalcem nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto, ki so jo pripeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

S helikopterjem v UKC

Ob 15.10 je helikopter HNMP Maribor v spremstvu dežurne ekipe za primarne medicinske prevoze prepeljal obolelo osebo iz SB Brežice v UKC Ljubljana. Policisti so zavarovali kraj pristanka helikopterja.

M. K.

Galerija