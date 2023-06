Višja položnica komunale; častna občanka bo Magda Kastelic Hočevar

Žužemberški svetniki so včeraj v prvi obravnavi podtrdili proračuna za leti 2024 in 2025.

Direktor občinske uprave Tomaž Hrastar in župan Jože Papež

Žužemberk - Tudi žužemberški svetniki so na sinočnji seji potrdili povišanje cen komunalnih storitev. Te se v njihovi občini niso spreminjale od leta 2019, od 1. julija dalje pa se bo tako položnica za 4-člansko družino, ki živi v hiši in je priključena na kanal in čistilno napravo ter ima mesečno porabo 14 m3, povečala za 7,67 evra oz. za 10,34 odst., za 4-člansko družino, ki živi v hiši in ni priključena na kanal in čistilno napravo ter ima mesečno porabo 14 m3 pa za 7,5 evra oz. za 12,85 odstotkov.

Sprejeli so tudi prvi rebalans letošnjega proračuna, po novem je višji tako na prihodkovni in odhodkovni strani, in sicer so prihodki načrtovani v višini nekaj več kot 10 milijonov evrov, odhodki pa za nekaj manj kot 10.200.000 evrov. Proračunski primanjkljaj in odplačilo glavnic kreditov bodo pokrivali z zadolževanjem v višini pol milijona evrov in s prenosom pozitivnega stanja sredstev na računih na dan 31. decembra lani.

V prvi obravnavi so imeli tudi predloga proračunov za leti 2024 in 2025. Za prihodnje leto načrtujejo za malo manj kot osem milijonov prihodkov in za nekaj več kot 8,6 milijona evrov odhodkov, za leto 2025 pa za skoraj 8,3 milijona prihodkov in za slabih 8,5 milijona odhodkov. Glavni projekti obeh let so dokončanje sekundarnih vodov, gradnja fekalne kanalizacije, energetske sanacije šol in poligon oz. poslovna cona Klek.

Oba predloga proračunov so od danes pa do vključno 21. julija v javni obravnavi.

Kdo so občinski nagrajenci

Žužemberški svetniki so med drugim na predlog Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in priznanja odločili, da bo na skorajšnjem občinskem prazniku naziv častne občanke prejela Magda Kastelic Hočevar, zlati grb občine Matej Kocjančič, srebrnega Kulturno društvo Dvor in bronastega Tomo Obštetar.

Pisno priznanje občine bodo podelili Silvi Mohorčič, PGD Ajdovec, skupini za oratorij Šmihel, Brigiti Lavrič in Urški Skube, pisno zahvalo občine pa prejmejo vaščani Vrha pri Križu, Dolnjega Križa in Ratja.

