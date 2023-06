Akcija Dolenjskega lista: Učiteljica leta 2023 je Irena Dular

22.6.2023 | 09:30

Učiteljica leta 2023 je Irena Dular (Foto: M. Ž.)

Finalistke letošnje akcije Učitelj leta vse prihajajo z osnovnih šol. (Foto: M. Ž.)

Alenka Bogovič Peklar, OŠ Sava Kladnika Sevnica

Mateja Kastelic, OŠ Brusnice

Ana Netahly, OŠ Leskovec pri Krškem, podružnica Veliki Podlog

Irena Šega, OŠ Drska

Priznanje za učitelja leta

Novo mesto - Za učiteljico leta ste izbrali Ireno Dular, učiteljico angleščine in geografije na OŠ Mirna – Vidno ganjena in presenečena nad zmago, ki ji pomeni veliko motivacijo za nadaljnje delo

Največ različnih glasov v letošnji akciji Učitelj leta, ki smo jo na Dolenjskem listu izpeljali tretje leto, je prejela učiteljica angleščine in geografije na OŠ Mirna Irena Dular. Letos smo v prvem krogu akcije prejeli zares veliko predlogov za učitelja leta, kar priča, da imamo veliko dobrih učiteljev v naših regijah. V preteklih dveh letih sta zmago slavili srednješolski učiteljici, tokrat pa zmagovalka in preostale štiri finalistke prihajajo z osnovnih šol.

»Ste mentorji, ki navdihujete učence in jim pomagate razvijati samozavest ter samospoštovanje ter pomembno – spoštovanje drugih.« Lidia Zbašnik, Direktorica in odgovorna urednica Dolenjskega lista

»V naši družbi gotovo premalo cenimo poslanstvo učitelja, ki zajema več kot samo prenašanje znanja in podajanje informacij. Našim otrokom pomagate razvijati njihove sposobnosti in potenciale, da postanejo samostojni, kritično misleči posamezniki. Ste mentorji, ki navdihujete učence in jim pomagate razvijati samozavest ter samospoštovanje in pomembno – spoštovanje drugih. Poleg tega pa jih spodbujate k sodelovanju in solidarnosti ter jim omogočate rast znotraj skupnosti. Vaša predanost poučevanju in skrb za dobrobit učencev si zaslužita veliko spoštovanje,« je na slavnostnem sprejemu finalistk ob zaključku akcije v Hotelu Dolenj’c dejala direktorica in odgovorna urednica Dolenjskega lista Lidia Zbašnik. Poudarila je, da so v teh zahtevnih časih, polnih nenehnih izzivov in pritiskov, zmagovalke prav vse, prav tako pa tudi drugi učitelji in učiteljice, ki so jih kot odlične tokrat navedli naši bralci, pa se niso uvrstili v finalni izbor.

Vidno ganjena zmagovalka

Največ različnih glasov bralcev in bralk Dolenjskega lista ter spletnih portalov Dolenjskilist.si in Lokalno.si je prejela Irena Dular, učiteljica angleščine in geografije na OŠ Mirna. Že ko smo ji sporočili novico, da je uvrščena med pet finalistk, ni mogla skrivati presenečenja, tokrat pa je bila ves čas našega druženja vidno ganjena. »Še kar ne morem dojeti,« je večkrat dejala, hkrati pa stalno ponavljala, da bi si tudi druge finalistke zaslužile biti na njenem mestu in da ji ta laskavi naziv pomeni tudi veliko motivacijo za nadaljnje delo.

IRENA DULAR, OŠ Mirna – učiteljica angleščine in geografije, zmagovalka akcije:

»Veliko predanih učiteljev bi bilo lahko danes na mojem mestu.« Irena Dular, zmagovalka akcije Učitelj leta

»Najlepša hvala vsem učencem in staršem, sodelavcem, drugim občanom Mirne in znancem, ki ste me s svojimi glasovi in toplimi besedami podprli v tej akciji. To priznanje sprejemam kot pohvalo za dozdajšnje delo in spodbudo za naprej meni in celotni OŠ Mirna ter vsem, ki opravljajo učiteljski poklic. Veliko predanih učiteljev bi bilo danes lahko na mojem mestu. Ure z otroki so vedno motivacija, ker se vedno dogaja neki napredek. Učenci vedno izkazujejo neko znanje, veščine, na katere si pri njih ponosen. Vsako uro je veliko nepredvidljivih, zabavnih situacij, ki nasmejejo učence in tudi mene ter nam dajejo občutek povezanosti. To me vedno vodi naprej. Akcija Učitelj leta pa vsekakor dokazuje, da je še vedno veliko ljudi, ki cenijo naš poklic, ki nam zaupajo in se zavedajo, da je sodelovanje med učenci, starši in šolo vedno v dobrobit njihovih otrok.«

ALENKA BOGOVIČ PEKLAR, OŠ Sava Kladnika Sevnica – učiteljica razrednega pouka:

»Iskreno sem hvaležna staršem otrok, da so prepoznali moje delo in me nominirali. Zahvaljujem se tudi za vsak glas, ki je bil podan in mi veliko pomeni. To nominacijo oziroma uvrstitev v finale sprejemam s skromnostjo, saj nisem čisto prepričana, da delam toliko bolje, toliko več, toliko bolj inovativno kot mogoče kdo drug izmed učiteljev. Mogoče so starši prepoznali moje načelo, po katerem delam, odkar pomnim; ko pride do neke situacije in imam otroka pred seboj, se vedno vprašam, kaj bi si želela, da bi učiteljica mojega otroka naredila, če bi bil to moj otrok. Mislim, da ne moreš zgrešiti, če imaš to misel pred seboj. Iskreno čestitam zmagovalki ge. Ireni Dular ter vsem drugim finalistkam. Ta akcija gotovo pripomore k prepoznavnosti učiteljskega poklica, ki v zadnjih letih nima najboljše podobe. Mogoče pa bo tudi kakšnega izmed mlajših, ki se šele odločajo za ta poklic, spodbudila in mu sporočila, da je to sicer težek poklic, a zelo lep.«

Med bralci, ki so glasovali, smo jih izžrebali pet, ki bodo prejeli praktično darilo. To so: Nevenka Medle, Anja Brajer, Tanja Novšak, Klavdija Bučar Trdina in Nejc Plankar. Čestitamo!

MATEJA KASTELIC, OŠ Brusnice – učiteljica razrednega pouka:

»Zelo sem vesela, da sem sploh bila del te akcije. Uvrstitev v finale pa sem dojela kot neko pohvalo oziroma pozitivnost za celoten naš kolektiv, za našo ravnateljico in okoliš, da starši, otroci, širša javnost vidijo, da želimo dobro učencem in naši šoli. S tem, ko sem finalistka, pa priznam, da sem v nekem trenutku prepoznala, da mi je bila s tem dana tudi odgovornost. Vesela sem, da starši opazijo, da želiš dobro otrokom, hkrati pa je to odgovornost, da se boš še naprej trudil vsak dan biti čim boljši, da boš rad opravljal svoje delo in da bodo tudi otroci radi hodili v šolo.«

ANA NETAHLY, OŠ Leskovec pri Krškem, podružnica Veliki Podlog – učiteljica razrednega pouka:

»Najprej bi čestitala zmagovalki, iskreno pa bi rekla, da smo zmagovalci vsi učitelji, ki smo v tem poklicu, ki se trudimo delati z otroki. Ta akcija je absolutno dobra promocija za učiteljski poklic. Tudi širša javnost oziroma vsi, ki berejo o tej akciji ali poslušajo, začnejo učitelje znova spoštovati. Zdi se mi namreč, da smo učitelji izgubili na svoji vrednosti, zato je ta akcija več kot dobrodošla, tako da hvala tudi vam na Dolenjskem listu. Dejstvo, da sem finalistka letošnje akcije, ki jo sicer spremljam prvič, je vsekakor motivacija za naprej. To je potrditev tudi zame, da dobro delam, drugi so to prepoznali in tudi njim se bom zahvalila na poseben način. Vsekakor je akcija Učitelj leta nekaj, kar obeta, in upam, da jo boste nadaljevali.«

IRENA ŠEGA, OŠ Drska – učiteljica slovenščine in nemščine:

»Veliko mi pomeni, da sem bila del te akcije, to je nagrada mojemu delu in našemu učiteljskemu delu sploh. Tako kot vidim sebe v tej vlogi, vidim tudi vse svoje kolegice in kolege, ki delajo z otroki. Akcija Učitelj leta in uvrstitev med finalistke vsekakor pomeni tudi promocijo šole in trdega dela, vztrajnosti, pozitivnih lastnosti učitelja in seveda tudi učencev. Dobri medsebojni odnosi so v ospredju, razumevanje med otroki, v odnosu do učiteljev, ter razumevanje učiteljev do otrok in staršev. To je tisto, kar je pozitivno in se je tudi v tej akciji izkazalo kot dobro.«

Sabina Gosenca