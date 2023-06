85-letni voznik voznik najprej v prometni znak, nato podrl ograjo

22.6.2023 | 12:40

85-letni voznik je včeraj trčil najprej v prometni znak, nato še v ograjo in končal na dvorišču hiše ob cesti. (Foto: PGE Krško)

Policisti PP Krško so bili včeraj nekaj po 13. uri obveščeni o prometni nesreči v naselju Vihre, ki jo nekoliko podrobneje pojasnjujejo danes na PU Novo mesto. Opravili so namreč ogled in ugotovili, da je 85-letni voznik zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in trčil v prometni znak in ograjo ob stanovanjski hiši (več fotografij nesreče smo objavili danes zjutraj). Lažje poškodovanega voznika in 75-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vlomi in tatvine

Na območju Kuzarjevega Kala je v noči na sredo nekdo z dvorišča stanovanjske hiše ukradel električne vodnike in izdelke iz bakra. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 700 evrov.

Isto noč je na območju Šentjerneja neznanec vlomil v skladišče prodajalne in prav tako ukradel električne vodnike, pa sidrna obešala in žarnice. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Med 17. 6. in 21. 6. pa je na območju Velikega Riglja nekdo vlomil v počitniško hišo in odnesel klimatsko napravo, plinsko jeklenko in vitel.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Čatež ob Savi, Loče) izsledili in prijeli 65 državljanov Bangladeša, 36 državljanov Afganistana, 36 državljanov Pakistana, 28 državljanov Maroka, 15 državljanov Rusije, devet državljanov Nepala, pet državljanov Sirije, dva državljana Turčije, dva državljana Iraka in državljana Indije.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 83. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 223 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in sedem nesreč z gmotno škodo. V Vavti vasi so zasegli avtomobil kršitelju cestno prometnih predpisov, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Posredovali so zaradi 12. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu, najdbe neeksplodiranih ubojnih sredstev in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.