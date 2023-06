Na UE Krško tudi o sanaciji prostorov

22.6.2023 | 11:00

Državni sekretar Trbič se je srečal z načelnico UE Brežice Alison Teodorovič, načelnikom UE Sevnica Francem Judežem in vršilcem dolžnosti načelnika UE Krško Jurijem Klakočarjem (Foto: Ministrstvo za javno upravo)

Krško - V sklopu rednih regijskih srečanj z načelnicami in načelnih upravnih enot (UE) sta državni sekretar Ministrstva za javno upravo Jure Trbič in vodja Službe za upravne enote Aleksander Vojičić te dni obiskala tudi Upravno enoto Krško, kjer jih je sprejel vršilec dolžnosti načelnika UE Jurij Klakočar. Namen srečanja je bil pogovor o odprtih zadevah, s katerimi se srečuje UE Krško, zlasti predvidena sanacija prostorov, ki je v letošnjem letu ena od prednostnih investicijskih načrtov ministrstva, pa tudi ostale aktualne zadeve, na primer s področja upravnih tujskih zadev. Gosta sta si tudi ogledala prostore Krško UE in srečala z uslužbenci.

V Posavju so se predstavniki ministrstva sicer najprej srečali z načelnikom UE Sevnica Francem Judežem. Sledil je obisk UE Krško, kjer so si ogledali prostore UE ter izpostavili, da je eden izmed prioritetnih investicijskih načrtov Ministrstva za javno upravo v tem letu tudi sanacija prostorov UE Krško, ki se bo financirala s pomočjo evropskih sredstev. Uredilo pa se bo tudi premoženjsko pravno razmerje med Mestno občino Krško in Ministrstvom za javno upravo na način, da bodo vsi prostori v lasti Republike Slovenije. Regijski obisk se je zaključil na UE Brežice, ki jo vodi načelnica Alison Teodorovič, ki je hkrati tudi članica koordinacijske skupine za modernizacijo upravnega poslovanja upravnih enot, kjer koordinira posavsko območje upravnih enot, zato so se prisotni na srečanju dotaknili tudi te teme. Državni sekretar Jure Trbič predstavil aktivnosti resornih ministerstev, ki tečejo v smeri pospešitve postopkov in modernizacije upravnega poslovanja. Izpostavljene so bile dobre prakse medgeneracijskega prenosa znanj ter tudi predlogi izboljšav administrativnih postopkov, predvsem v luči odprave podvajanja dela. Kot primer dobrega sodelovanja z gospodarskim sektorjem je bila izpostavljena tudi Slovenska poslovna točka - SPOT, ki deluje na UE Brežice in letno obravnava več kot 1000 postopkov s področja podpore podjetništva.

Načelnica in oba načelnika so, kot so zapisali na ministrstvu, poudarili odlično sodelovanje med posavskimi upravnimi enotami Dolenjske, Bele krajine in Posavja, ki skupaj šteje 10 upravnih enot. Načelnice in načelniki se srečujejo vsak mesec, na srečanjih pa z izmenjavo delovnih izkušenj krepijo sodelovanje in učinkovitost dela upravnih enot, prav tako redno organizirajo regijska usposabljanja in izmenjave dobrih praks med zaposlenimi javnimi uslužbenci. Prav tako so se zbrani sogovorniki strinjali, da je izjemno pomembno tudi nadaljnje sodelovanje z ministrstvom ter obveščanje pristojnega resorja o izzivih, s katerimi se soočajo, predvsem kar se tiče starostne strukture zaposlenih. V UE Sevnica in UE Brežice je povprečna starost zaposlenih kar 51 let. Državni sekretar je ob tem omenil priložnost pridobitev novih zaposlenih na upravnih enotah tudi z možnostjo opravljanja študentske prakse ali pripravništva ter kasnejše redne zaposlitve.

M. K.