Gorela gravirska stroja; kako je z avtom podrl ograjo in pristal na dvorišču (foto)

22.6.2023 | 07:00

To so fotografije včerajšnje nesreče, o kateri smo že poročali, ko je v naselju Vihre, občina Krško, osebno vozilo zapeljalo s ceste, trčilo v dvoriščno ogrado in pristalo na dvorišču stanovanjske hiše. Dva poškodovana so prepeljali v brežiški urgentni center. (Foto:PGE Krško)

Včeraj ob 16.19 sta v ulici Na pesek v Sodražici v objektu gorela gravirska stroja. Gasilci PGD Sodražica so požar pogasili, odprli izolacijo, pregledali okolico, odklopili električno energijo in sončne celice.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 9:00 do 13:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVTA VAS, izvod 6.PROTI ŠOLI.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PAVLINOV HRIB, izvod 4. MAISTROVA, DOLENJSKA ULICA, ULICA HEROJEV.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TP Leskovec gmajna 1, nizkonapetostno omrežje – Proti Senušam predvidoma med 8:00 in 13:00 uro, na območju TP Globoko vas med 8:00 in 10:30 uro, na območju TP Globoko vas, nizkonapetostno omrežje – Bojsno med 10:30 in 14:00 uro, na območju TP Senovo šola, nizkonapetostno omrežje – Prešer. Uli., 9 februarja, keg. In TVD pa med 9:00 in 13:00 uro.

M. K.