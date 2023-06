Migrantski center le ob soglasju lokalnega prebivalstva, tega pa ni

22.6.2023 | 12:00

Simbolna slika (sprejemni center v Brežicah leta 2015; foto: arhiv DL)

Kočevje - Občina Kočevje se je odzvala na ugibanja o migrantskem centru. Kot so zapisali na občini, se namreč pojavlja vse večje število napačnih in zavajajočih informacij v javnosti glede iskanja novih lokacij za migrantske centre oziroma prehodne domove za migrante s strani Vlade Republike Slovenije.

V sporočilu za javnost so zapisali, da se je vlada v svoji iskalni nalogi obrnila na Občino Kočevje, kot tudi na druge občine JV regije. Župan Vladimir Prebilič je ''izkazal pripravljenost za dialog, saj so migracije izziv, ki ga je potrebno obravnavati na nacionalni ravni.'' Kljub temu pa je odločno poudaril, da mora biti odločitev o vzpostavitvi tovrstnih centrov sprejeta s soglasjem lokalnega prebivalstva.

Prebilič opozarja, da so ljudje – prebivalke in prebivalci občine Kočevje – tisti, ki morajo biti vključeni v proces odločanja. Glede na ''takojšnje odločno nasprotovanje s strani občanov do vzpostavitve migrantskih centrov'' so temu tudi sledili in že sporočili vladi, da Občina Kočevje migrantskim centrom na svojem območju nasprotuje.

M. K.