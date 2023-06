Parkiranje na modrih conah: prva ura ostaja brezplačna

22.6.2023 | 18:15

Foto: Občina Sevnica

Sevnica - Sevniški svetniki so maja lani sprejeli Odredbo o ureditvi parkiranja proti plačilu na javnih parkiriščih v občini Sevnica. Z njo je bila uvedena možnost plačevanja parkirnin preko sistema EasyPark. Predvidena je bila tudi sprememba tarife plačevanja parkirnin, ki pa zaradi težav z dobavo parkomatov ni bila uresničena.

V tem času je občinska uprava po zbranih odzivih na predlog in na podlagi izraženih potreb v zvezi s parkiranjem v mestu Sevnica pripravila nov predlog, ki še naprej omogoča brezplačno parkiranje do ene ure na vseh javnih parkirnih mestih, ki so označena z modro cono. Občinski svet je predlog Odredbe potrdil na svoji zadnji redni seji v ponedeljek.

Parkomati s 1. avgustom

V poletnih mesecih bodo tako na javnih parkiriščih postopoma nameščeni parkomati, ki bodo aktivirani s 1. avgustom 2023, ko se odredba začne uporabljati, sporočajo s sevniške občine. S postavitvijo parkomatov se ukinja možnost ročnega označevanja prihoda na parkirno mesto, hkrati pa bodo parkomati omogočili možnost zakupa dlje trajajočega parkiranja, kar na parkirnih mestih modre cone brez parkomatov do sedaj ni bilo mogoče. Po preteku prve brezplačne ure se bo plačevala parkirnina za vsako začeto uro parkiranja, in sicer 0,70 evra na uro. Do 1. avgusta je v veljavi še stari cenik, ki predvideva plačilo za uro parkiranja javnih parkiriščih na Trgu Svobode (pred HTC, nad HTC) in na Prešernovi ulici.

Obseg modrih con se s to spremembo ne bo širil. Območja plačljivega parkiranja torej ostajajo na javnih parkiriščih na Trgu Svobode (pred HTC, nad HTC), na Prešernovi ulici, na parkirišču pred občinsko stavbo in na parkirišču na Glavnem trgu.

M. K.