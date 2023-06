Umor v Brezju: začelo se je sojenje Pilingerju in Novaku

Mirko Pilinger (levo) in Dejan Novak danes na novomeškem okrožnem sodišču. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Na novomeškem okrožnem sodišču se je danes začela glavna obravnava zoper Mirka Pilingerja, ki je na sodišče prišel iz pripora, in Dejana Novaka. Obtožnica prvega bremeni umora in poskusa uboja, drugega pa pomoči pri tem. Gre za strelski obračun med potniki dveh avtomobilov 3. septembra lani v romskem naselju Brezje ob glavni cesti Mirna Peč–Novo mesto po končani zabavi okoli 22. ure, v katerem je umrl 22-letni Sabostjan Kovačič iz romskega naselja Poganci, še tri osebe so bile ranjene.

Obtožnica Novaku očita, da je tistega septembrskega večera po zabavi v romskem naselju po vnaprejšnjem dogovoru s Pilingerjem z avtomobilom znamke Audi zapeljal pred avtomobil znamke Seat Alhambra, v katerem je bil tudi 22-letni Kovačič, in ga blokiral, tako da se zaletel v zadnji del njegovega avtomobila, in mu tako preprečil nadaljnjo vožnjo. Nato naj bi iz avta izstopil Pilinger in začel streljati na potnike v seatu, predvsem pa je imel namen, kot je v predstavitvi obtožnice dejala okrožna državna tožilka Barbara Prevolšek Rajić, »da iz brezobzirnega maščevanja in drugih nizkotnih nagibov, to je ljubosumja, umori Sabostjana Kovačiča, ki si je dopisoval s Pilingerjevo partnerico«. Kovačič naj bi od nje zahteval, da se ne vrne več k Pilingerju, ta pa naj bi se nato maščeval. V streljanju je bil 27-letni Demir Brezar zadet v glavo, Kovačič, ki je zaradi poškodb na kraju umrl, pa je bil zadet v glavo in roko.

Po ugotovitvah policije je bilo več strelov sproženih tudi iz seata proti audiju. Naboji so zadeli 19-letnega moškega in 26-letno žensko, ki je dobila več strelnih ran in se je zdravila v novomeški bolnišnici. Pilinger je po dejanju pobegnil, naslednje jutro pa se je sam predal policistom.

Branila sta se z molkom

Tako Pilinger kot Novak sta se danes zagovarjala z molkom, tako da so v nadaljevanju zaslišali očeta pokojnega Kovačiča Mira Brajdiča in ostale tri potnike v vozilu Seat Alhambra.

Brajdiča je o smrti sina iz Brezja obvestila Z. K. po telefonu in povedala, da ga je ubil Miki (tako kličejo Mirka Pilingerja). Kot je povedal, sta se z ženo takoj odpeljala tja in videla sina ležati na tleh. V bližino ni smel, tam so bili že policisti. »Zbralo se je okoli sto Romov, ki so vpili: 'Miki ga je ustrelil!' Slišal sem tudi, da so sinu pripravilo zasedo na obeh straneh ceste, da ne bi mogel pobegniti.«

Povod za to je po Brajdičevih besedah bila fotografija Pilingerjevega dekleta na facebooku kakšen teden prej. »Ko sem to videl, sem mu takoj rekel, naj jo izbriše in je tudi naredil. A očitno je Miki že videl in je začel govoriti, da ga bo ubil,« je dejal in med drugim dodal, da je bil tudi sam deležen groženj s strani Novaka po strelskem dogodku, da se bo njemu in njegovi hčerki zgodilo enako kot njegovemu sinu. Novak je grožnje zanikal, povedal pa je, da ga je žalil, ker je Brajdič pred tem grozil njemu.

Brajdiču tudi ni znano, da bi njegov sin imel pištolo, v Seatu so namreč policisti zasegli pištolo, jo je pa videl pri Demirju Brezarju. Slednji je povedal, da se spomni, kako je pred avtomobilom, ki jih je blokiral, stal Pilinger in streljal na njih. Najprej je počilo vetrobransko steklo, zadeli so ga drobci stekla, nato pa še dva naboja. Njegova Partnerka Alma Pljaskovič, ki je vozila Seata, je zato hitro zapeljala vzvratno in ga odpeljala na urgenco. Poudaril je še, da zasežena pištola ni bila njegova in da on ni streljal z nobeno pištolo. Dodal pa je, da je pištolo imel Sabostjan Kovačič in da mu jo je pokazal nekaj dni pred dogodkom.

Brezarjeva partnerka je danes v joku in vsa pretresena povedala, da je videla, kako je na njih streljal Pilinger, za volanom avtomobila, ki jim je zaprl pot in nato tudi prehitel na poti na urgenco, pa prepoznala Novaka.

Kot zadnji je pred sodni senat, ki mu predseduje sodnica Mojca Hode, stopil še četrti potnik v Seatu Aleksander Zorec, ki je sedel za voznikovim sedežem. Tudi on je dejal, da je nanje streljal Pilinger. Sam je sicer takoj, ko se je vse skupaj začelo, pobegnil iz avtomobila in stekel do bližnje hiše, nato pa videl, kako je Pilinger v glavo zadel Kovačiča, ki je obvisel preko odprtega okna na vratih avtomobila, nato pa padel iz njega, ko je Seat odpeljal proti urgenci. Kot je še dodal, je dvakrat ali trikrat s pištolo ustrelil tudi pokojni Sabostjan Kovačič. Da je bil ranjen tudi Demir Brezar, je Zorec izvedel šele na urgenci, kamor je odšel tudi sam, saj ni želel ostati v romskem naselju, da se še njemu ne bi kaj zgodilo.

Naslednja obravnava bo prihodnjo sredo, 28. junija.

