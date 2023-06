FOTO: Policija išče lastnike ukradenih koles

21.6.2023 | 14:00

Kolo Altrix City Classic, najdeno na Čatežu ob Savi (ostale fotografije spodaj v fotogaleriji; foto: PP Brežice)

Novo mesto/Brežice - Brežiški policisti so v zadnjem obdobju na območju Brežic, Ponikev, Velike Doline in Čateža ob Savi našli več zapuščenih koles ali pa so jih o najdenih kolesih obvestili občani, sporočajo s PU Novo mesto. Pet oškodovancev so že našli in jim vrnili ukradena kolesa, iščejo pa še lastnike osmih koles, ki so bila najverjetneje prav tako ukradena.

Pozivajo vse oškodovance, ki bi svoje kolo prepoznali, da se zglasijo na PP Brežice ali pokličejo na telefonsko številko (07) 466 03 00.

Prilagamo fotografije z opisi sedmih koles. ''Fotografije osmega žal nimamo, gre pa za kolo znamke Scirocco, ki je bilo najdeno v Brežicah,'' dodajajo na PU Novo mesto.

M. K.

Galerija