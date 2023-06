Naj družinska zdravnica 2023 - Posavka, ki skrbi za Dolenjce

21.6.2023 | 14:20

Fotografije: Občina Ivančna Gorica; G. S.

Ivančna Gorica - Poročali smo že, da so v letošnji akciji Moj zdravnik, ki je potekala v organizaciji revije Viva, podelili priznanja 12 najboljšim zdravnicam in zdravnikom v različnih kategorijah po izboru bralcev in društev bolnikov, in da je naslov Moj zobozdravnik pripadel Petru Tataloviću iz Krškega. Je pa Moja družinska zdravnica postala Posavka Vlatka Rokvić iz ZD Ivančna Gorica. Kako so jo predstavili v Vivi, lahko preberete tu. Ji je pa slavnostni sprejem ob prejemu omenjenega naziva pripravila tudi ivanšna občina.

Zdravstveni dom Ivančna Gorica se sicer po desetih letih ponovno pohvali z naj zdravnikom. Leta 2013 sta naj zdravnika postala pediatrinja Ksenija Peršin Zupet in ginekolog Andrej Pogačnik.

Naj zdravnici županovo priznanje

Ob prejetem letošnjem nazivu je župan Dušan Strnad Vlatki Rokvić podelil posebno županovo priznanje v obliki spominskega kovanca Prijetno domače. Čestital ji je za prisluženo nagrado ter ji zaželel dodatnega zagona in veliko zdravja pri nadaljnjem delu, da bo zdravje delila tudi svojim pacientom. Prejeto priznanje po besedah župana ni zgolj priznanje za njo, ampak za vse, ki z njo živijo in delajo. Tudi za njene paciente, ki '' prihajajo z velikimi pričakovanji in očitno iz ordinacije odhajajo zelo zadovoljni.''

V imenu kolektiva ZD Ivančna Gorica je nagrajenki čestital direktor Janez Zupančič,Vlatka Rokvić pa je ob prejetem priznanju povedala: »Ni vse vedno v prijaznosti, je veliko, ampak je precej veliko v strokovnosti. Pacienti si želijo dobrega diagnostika, dobrega terapevta in precej človeka. To je glavni temelj družinske medicine, da se naučimo biti človek in ostanemo ljudje.«

Županov sprejem v občinski sejni sobi so obogatili učenci ivanške podružnice Glasbene šole Grosuplje.

M. K.

