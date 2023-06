Trčila voznica, napihal voznik; z njive ukradli krompir, pa tudi betonska miza jim ni pretežka

21.6.2023 | 13:00

Tudi s policisti, konji in psi na območju PU Novo mesto iščejo ''pobiralce'' poljščin, a vseh kraj seveda ne morejo preprečiti ... (Foto: arhiv; PU NM)

Policisti PP Šentjernej so bili včeraj ob 11.30 obveščeni o prometni nesreči z udeležbo dveh osebnih avtomobilov v kraju Čadraže. Opravili so ogled in ugotovili, da je za trčenje odgovorna 45-letna voznica, ki je ob vključevanju na prednostno cesto odvzela prednost 53-letnemu vozniku. Lažje poškodovano povzročiteljico nesreče so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti ji bodo zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog, ukrepali pa bodo tudi zoper 53-letnega udeleženca, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,54 miligrama alkohola, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Padec motorista

Nekaj po 13. uri je na Gornjem Brezovem na območju PP Sevnica 27-letni motorist zaradi nepravilnega prehitevanja izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil 37-letnega voznika. Motorist je po trčenju padel in se lažje poškodoval.

Vlomi in tatvine

V kraju Anže na območju PP Krško je med 19. 6. in 20. 6. nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel akumulator in kosilnico. Lastnika je oškodoval za 700 evrov.

V noči na torek so v Dolenjem Vrhpolju neznanci z njive izkopali in odnesli okoli 200 kg krompirja.

Z dvorišča objekta v Mrtvicah je v noči na torek nekdo ukradel mizo iz betona.

Z dvorišča stanovanjske hiše v Dolenjem Mokrem Polju pa je včeraj med 14. in 16. uro neznanec izmaknil motorno žago in posodo z gorivom.

Zaradi prevažanja migrantov odvzeli prostost tujcu

Policisti so sinoči na Obrežju ustavil osebni avtomobil slovenskih registrskih oznak ter ugotovili, da državljan Srbije v vozilu prevaža štiri državljane Afganistana, ki so nedovoljeno prestopili mejo. Odvzeli so mu prostost in ga pridržali, s kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce, Obrežje, Slovenska vas, Loče) izsledili in prijeli 79 državljanov Bangladeša, 29 državljanov Rusije, 22 državljanov Sirije, 15 državljanov Maroka, 14 državljanov Afganistana, devet državljanov Kitajske, devet državljanov Konga, šest državljanov Mongolije, pet državljanov Alžirije, pet državljanov Kube, pet državljanov Indije, štiri državljane Pakistana, tri državljane Senegala, dva državljana Burkine Faso in državljana Egipta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 82. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 308 klicev. Obravnavali so dve prometni nesreči, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in pet nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi 13. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, lahke telesne poškodbe, poškodovanja tuje stvari, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreče pri delu in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.