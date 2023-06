Danes prve prireditve 59. Jurjevanja v Beli krajini

21.6.2023 | 09:50

Črnomelj - V črnomaljskem mestnem jedru se z nastopi glasbenikov in drugimi dogodki danes začenja petdnevni prireditveni niz 59. Jurjevanje v Beli krajini. Ta najstarejši slovenski in največji območni folklorni festival bo potekal do vključno nedelje. Pripravili so koncerte, folklorne nastope, razstave, športne in druge prireditve, so sporočili prireditelji. Program prireditev najdete tudi v naši rubriki Namig za premik.

Tradicionalni črnomaljski festival plesne, pesemske in glasbene dediščine na sedmih prizoriščih prinaša nekaj več kot 40 prireditev za vse generacije.

Ob skoraj 500 odraslih in 300 otroških folklornikov se bo na odrih zvrstilo nekaj več kot deset glasbenih zasedb in drugih izvajalcev glasbe, plesa in gledališča. Pripravili so tudi zabavno-glasbeni del festivala, s katerim bodo vsakodnevno končali pestro dnevno dogajanje.

Festival slavi raznolikost kultur in pri tem stremi k prepletu tradicionalnega s sodobnim in lokalnega z globalnim. Je orodje za uresničevanje trajnostnega in celostnega razvoja Bele krajine, prejemnice naslova evropskega zelenega in območja odličnosti, je sporočil njegov prireditveni odbor.

S prvimi manjšimi prireditvami 59. Jurjevanja sicer začenjajo danes. V četrtek bodo nadaljevali s srečanjem otroških folklornih skupin Pastirče mlado in celovečernim koncertom zasedbe Maraaya in band. V petek med drugim pripravljajo predstavo za otroke, sprehod po belokranjski dediščini, rokodelski sejem, nastop etno skupine Hedera vento, večerno uradno slavnostno odprtje in tradicionalni nastop odraslih folklornih skupin.

V soboto med drugim vabijo na tržnico dobrot in rokodelstva, likovno kolonijo, predstavo in ustvarjalne delavnice za otroke. Nastopili bodo Adlešički tamburaši, predstavili bodo še obredje zelenega Jurija, zvečer bodo sledili še nastopi etno, glasbenih in folklornih skupin ter zabavni spored.

V nedeljo, zadnji dan 59. Jurjevanja, se med drugim obetajo slovesnost ob dnevu državnosti, nastopi folkloristov in glasbenikov ter večerni uradni zaključek festivala.

Obiskovalci prireditev, ki jih bo obiskal tudi izročilno-mitološki zeleni Jurij, bodo lahko okušali posebnosti belokranjske kuhinje in tamkajšnje vino, so še sporočili prireditelji.

Črnomaljsko Jurjevanje je sicer član Svetovnega združenja folklornih festivalov in tradicijskih skupin - CIOFF oziroma International Council of Organizations of Folklore Festivals and Folk Arts, priznano pa je na državni in mednarodni ravni.

STA; M. K.