Vodilni v premagovanju diabetesa

21.6.2023 | 08:50

Novo Nordisk je globalno farmacevtsko podjetje, ustanovljeno pred sto leti s sedežem na Danskem. Njegov glavni namen je spodbujanje sprememb za premagovanje sladkorne bolezni in drugih resnih kroničnih bolezni, kot so debelost ter redke krvne in endokrine bolezni.

Razvijajo zdravila s pionirskim znanstvenim delom, širijo dostop do njihovih zdravil, prizadevajo si za preprečevanje samega nastanka in navsezadnje za ozdravitev bolezni.

Zaposlujejo več kot 47.000 ljudi v 80 pisarnah po vsem svetu, sedežem imajo tudi v Ljubljani. Njihove proizvode prodajajo v 168 državah.

Generalni direktor podjetja Lars Fruergaard Jørgensen je na novinarski konferenci 20. junija izpostavil več kot stoletno predanost njihovih znanstvenikov zdravljenju diabetičnih bolnikov. V ospredje vedno postavijo znanstveni pristop razvijanja novih zdravil ter predvsem ljubeč odnos do pacienta.

Jacob Sten Petersen, podpredsednik korporacije Global Drug Discovery, Novo Nordisk A/S, je oznanil, da podjetje prehaja v novo ero inovacij genskih terapij ter izpostavil napredek v zdravljenju Parkinsonove bolezni.

Camila Sylvest, izvršna podpredsednica komercialne strategije in korporativnih zadev, poudarja, da se veliko posvečajo odgovorom na vprašanje, kaj povzroča debelost, ter genetski povezavi z okoljem, kjer pacienti živijo.

Povečanje razširjenosti debelosti po vsem svetu je povzročilo sočasno povečanje razširjenost sladkorne bolezni tipa 2. Skrb vzbujajoč podatek je, da ima na svetu več kot 175 milijonov otrok sladkorno bolezen.

ZS