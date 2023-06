Prvi poletni dan sredi prvega vročinskega vala letos

21.6.2023 | 08:15

Po osvežitev tudi na reke (Foto: arhiv DL)

Sredi prvega letošnjega vročinskega vala danes vstopamo v koledarsko poletje. Na današnji poletni solsticij bo svetli del dneva najdaljši v letošnjem letu. Višek vročine bo ta teden v četrtek, ko bo ob precej jasnem vremenu v ozračju prisoten tudi puščavski prah. Temperature bodo krepko nad 30 stopinjami Celzija, nekaj osvežitve bo konec tedna.

Minulo nedeljo so prvič v tej poletni sezoni pri nas ponekod na Dolenjskem, v Posavju in Beli krajini izmerili več kot 30 stopinj, v ponedeljek pa je bil prvi vroč dan v dobršnem delu nižin.

Po napovedih Agencije RS za okolje (Arso) bo ta teden višek vročine v četrtek, ko se bo jezik vročega in suhega puščavskega zraka prek Sredozemlja razširil tudi nad Balkan, Alpe in južni del srednje Evrope. Ob precej jasnem vremenu bo v ozračju prisoten tudi puščavski prah, zato bo ozračje motno, belkaste barve, vidljivost ne bo ravno odlična.

Danes in v četrtek bodo po napovedih vremenoslovcev temperature krepko nad 30 stopinjami, v četrtek popoldne bo po nižinah večinoma od 32 do 37 stopinj. Kot kaže, bo najbolj vroče v osrednjem in jugovzhodnem delu Slovenije. Prvi letošnji vročinski val bo vztrajal do petka, potem se bo osvežilo, je povedal dežurni meteorolog Blaž Šter.

Poleg vročine bo v teh dneh tudi precej prizemnega ozona, ki negativno vpliva na zdravje, zato na Arsu svetujejo spremljanje napovedi kakovosti zraka in morebitna opozorila.

Na severu in severovzhodu Slovenije so danes možne posamezne močnejše nevihte, v četrtek pa kaže na suho vročino brez neviht. Najbolj nevihten dan bo petek, ko nas bo dosegla hladna fronta.

V soboto se bo osvežilo, a bodo vseeno temperature blizu povprečja za ta čas. Razmeroma prijazno vreme brez neviht ali hude vročine pričakujemo tudi v nedeljo in v začetku prihodnjega tedna, napovedujejo na Arsu.

Danes je v Ljubljani sonce vzšlo ob 5.10, zašlo pa ob 20.56. V teh dneh je trda tema ponoči od okoli 22.30 do 4.30.

Ob poletnem solsticiju Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani danes vabi na dan odprtih vrat v astronomskem observatoriju na Golovcu. Za obisk predavanja, ogled teleskopa Vega in opazovanje neba s teleskopi je potrebna rezervacija brezplačne vstopnice prek spletne strani observatorija.

Poznavalci astronomskih pojavov so spomnili na še en bližajoči se pojav, in sicer na konjunkcijo Marsa, Venere in Lune ta četrtek zvečer. Takrat si bodo vsi trije objekti zelo blizu na nebu in bodo dobro vidni tudi s prostim očesom, saj bo osvetljen le ozek Lunin srp. "Svoje poglede usmerite 20 ločnih stopinj nad obzorje v ozvezdje Raka. Skupaj bodo vsi trije zašli okoli 23.41," so navedli na fakulteti.

STA; M. K.