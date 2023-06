Gorelo seno na traktorski prikolici

21.6.2023 | 07:15

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Sinoči ob 20.30 je na Velikem Kamnu, občina Krško, zagorelo seno na traktorski prikolici. Gasilci PGE Krško in PGD Veliki Kamen so požar pogasili.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GOLEK PRI DRAGATUŠU na izvodu LEVO.

Nadzorništvo Metlika obvešča, da bo:

- od 8:00 do 11:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP CANK. NASELJE, izvod Tovarniška cesta;

- od 8:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KOT POSTAJA , izvod Nad progo.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 7:30 do 12:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SLATENSKA GORA.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 9:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PREDOR LEŠČEVJE;

- od 10:00 do 11:30 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP POKRITI VKOP KARTELJEVO.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na območju TPPuščava med 8:00 in 10:30; TPPreloge pa med 11:00 in 14:00.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Mokronog na območju TP Vodale, nizkonapetostno omrežje – Vodale med 8.30 in 11.30 uro, na področju nadzorništva Krško okolica na območju TP Dovško in Šedem med 8.30 in 11.00 uro, na območju TP Senovo Božičnik, nizkonapetostno omrežje – Bratov Zorko pod cesto med 9. in 10. uro, na območju TP Veliki kamen med 11.30 in 12. uro, na področju nadzorništva Sevnica na območju TP Sevnica ribnik, nizkonapetostno omrežje – Gregorčič med 8. in 14. uro, na področju nadzorništva Krško mesto na območju TP Grič Leskovec, nizkonapetostno omrežje – Marof med 8. in 14. uro in na področju nadzorništva Brežice na območju TP Bojsno, Bojsno šola, Dramlja, Stara vas Bizeljsko, Slopno, Veseli vrh, Spodnje Bojsno in Župelevec med 11.30 in 14. uro.

M. K.