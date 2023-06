Po nesreči ustrelil prijatelja - Namesto zapora bo delal v splošno korist

20.6.2023 | 13:20

Nesrečen dogodek, ki ga je zagrešil mlad policist, je še toliko bolj tragičen, ker je za poledicami umrl njegov najboljši prijatelj. (Foto: T. J. G., arhiv DL)

Krško - Nesrečni dogodek na PP Krško se je zgodil v začetku lanskega decembra med jutranjo menjavo izmene – Kazen bo odslužil z družbeno koristnim delom – Pri rokovanju z orožjem vrsta napak

Bilo je 5. decembra lani, ko je po jutranjem tragičnem dogodku v prostorih Policijske postaje Krško ugasnilo življenje 25-letnega policista Blaža Lesjaka. Takrat 21-letni policist Aljaž Ograjenšek je po spletu nesrečnih okoliščin ustrelil svojega najboljšega prijatelja. S tožilstvom je podpisal sporazum o priznanju krivde, na okrožnem sodišču v Krškem pa so včeraj temu sledili in ga obsodili na eno leto in sedem mesecev zapora, ki ga bo odslužil z družbeno koristnim delom v dveh letih od pravnomočnosti sodbe, tako da se en dan zapora nadomesti z dvema urama dela, je poročal časnik Dnevnik.

Dogodek je Ograjenšek, ki mu je sicer grozilo osem let zapora, na sodišču močno obžaloval. Tudi sam je takoj po nesrečnem dogodku potreboval pomoč, bil zaradi hudega šoka nekaj časa hospitaliziran, zdravljene pa še ni končano. Kot navaja časnik, je dogodek, ker je bil vanj vpleten policist, preiskoval posebni oddelek za preiskovanje in pregon uradnih oseb s posebnimi pooblastili na specializiranem državnem tožilstvu, in sicer kaznivo dejanje povzročitve splošne nevarnosti, obtožnica pa je bila vložena neposredno, brez sodne preiskave.

Nobeden izmed policistov ni bil domačin; na krško policijsko postajo sta prišla 1. oktobra lani neposredno s šolanja. Usodnega dne je 21-letnik malo pred šesto uro prišel v službo, njegov 25-letni prijatelj in sodelavec, s katerim sta se dve leti skupaj usposabljala, pa je službo ravno zaključeval. Srečala sta se v garderobi za preoblačenje, kmalu nato se je sprožil strel. Po besedah tožilca je imel Ograjenšek v rokah službeno pištolo beretto, pri tem pa ni upošteval ukrepov za zagotavljanje varnosti v prostorih policije in navodil o vzdrževanju orožja, pri rokovanju z orožjem pa ni ravnal s potrebno skrbnostjo. Lesjaku je naboj prestrelil desno nadlaket, vstopil v prsni koš in prestrelil srce, nekaj po 7. uri pa je med prevozom v brežiško bolnišnico žal izgubil boj za življenje.

Med olajševalnimi okoliščinami je po pisanju Dnevnika tožilstvo upoštevalo mladost obtoženca, nekaznovanost in posledice, ki jih je smrt najboljšega prijatelja pustila na njem, med oteževalnimi pa predvsem grobo kršenje pravil in predpisov varnega ravnanja z orožjem, zaradi česar je umrl Blaž Lesjak.

M. Ž.