Božidar Jakac nekoliko drugače

20.6.2023 | 18:10

Za prenovljeno postavitev je dela Božidarja Jakca zbrala in umestila v razstavni prostor kustosinja Kristina T. Simončič, ki je o znanem slovenskem slikarju in grafiku obiskovalcem govorila tudi med svojim vodenjem po razstavi. (Foto: M. L.)

Kostanjevica na Krki - V kostanjeviški Galeriji Božidar Jakac so na poletno muzejsko noč odprli prenovljeno postavitev stalne zbirke del Božidarja Jakca. Umetnika in prenovo je predstavila kustosinja Kristina T. Simončič.

»V dveh posodobljenih prostorih razstavišča je sedaj umeščena prenovljena stalna postavitev, ki vsebinsko sledi kronologiji umetnikovega življenja in dela. Na ogled je izbor 83 umetniških del zbirke Božidarja Jakca, ki sicer obsega več kot 2.600 enot. Izmed predstavljenih na novi postavitvi je 29 slik, 48 grafik ter 6 risb, ki časovno pokrivajo Jakčevo ustvarjanje vse od mladostnega obdobja in praškega akademskega obdobja, preko zrelih del krajin in portretov prepoznavnega Jakčevega liričnega realizma do njegovih partizanskih grafik in velikih grafik njegovega zadnjega obdobja, ki segajo v 70. leta prejšnjega stoletja. V razstavišče sta umeščeni tudi dve vitrini. V prvi je v elektronski obliki mogoče prelistati izbor skic in risb iz risarskih dnevnikov Božidarja Jakca, ki so nastajali med njegovim študijskim obdobjem v Pragi ter na potovanjih v prvi polovici 20. let prejšnjega stoletja. Druga vitrina ima pedagoški značaj, v njej pa je na ogled izbor grafičnih matric in pripomočkov in slikarska paleta, ki bodo ustvarjalni proces izdelave grafik in slik približali obiskovalcem ter mlajšemu občinstvu,« je pojasnila kustosinja Kristina T. Simončič.

Kot je povedala v javnem vodstvu po zbirki, je bil Božidar Jakac tesno povezan s Kostanjevico na Krki, saj je bila iz bližnje vasi Slinovce po rodu njegova mati. Verjetno tudi zaradi tega je leta 1974 novoustanovljeni galeriji, ki nosi njegovo ime, podaril obsežen opus grafik, pastelov in olj.

M. L.

