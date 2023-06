S tremi promili alkohola in predrto pnevmatiko vijugal po avtocesti

20.6.2023 | 11:15

To je kolo, ki so ga včeraj ukradli iz kolesarnice pri železniški postaji Kandija, čeprav je bilo priklenjeno. Vsaka informacija dorodošla na 113. (Foto: FB)

Včeraj nekaj po 14. uri so bili policisti obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila znamke Mercedes, ki naj bi na avtocesti iz smeri Novega mesta proti Obrežju vozil s predrto pnevmatiko, vijugal po avtocesti in ogrožal ostale udeležence v prometu. Policisti PPP Novo mesto so 62-letnega voznika iz Brežic izsledili in ustavili. Ugotovili so, da je pred tem povzročil prometno nesrečo v krožnem križišču v Dvorcah, kjer je poškodoval avtomobil in predrl pnevmatiko, potem pa vožnjo nadaljeval. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 1,42 miligrama alkohola. Kršitelju so odvzeli prostost, ga pridržali in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog, danes sporočajo s PU Novo mesto.

Lažje poškodovana voznica

Okoli 15. ure se je zgodila prometna nesreča z udeležbo dveh osebnih avtomobilov na Bizeljskem. Povzročil jo je 78-letni voznik, ki je v križišču odvzel prednost 35-letni voznici. Lažje poškodovano voznico so oskrbeli v zdravstvenem domu. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve izdali plačilni nalog.

Nasilje v družini; grozil tudi z nožem

Policisti PP Krško so v dopoldanskih urah posredovali zaradi nasilja v družini v zasebnem prostoru v okolici Krškega. Zaščitili so žrtve, 21-letnemu osumljencu odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli nož, s katerim je grozil žrtvi. Prav tako so mu zasegli dva ovoja z manjšo količino prepovedane droge. Zbrali so obvestila in ugotovili, da osumljenec že dalj časa izvaja fizično in psihično nasilje nad partnerko, ji grozi in preganja iz skupnega bivališča. Izrekli so mu prepoved približevanja, zoper njega pa bodo na pristojno tožilstvo podali kazenski ovadbi zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini in kaznivega dejanja zanemarjanje mladoletne osebe in surovo ravnanje, saj je nasilje izvajal ob prisotnosti otroka.

Zaradi nasilja v družini so posredovali tudi brežiški policisti. 25-letnemu nasilnežu so izrekli prepoved približevanja zakonski partnerki in njunemu otroku zaradi razlogov za sum, da bo ogrozil njuno življenje, osebno varnost in svobodo. O izrečenem ukrepu so obvestili pristojne institucije in preiskovalnega sodnika, ki bo presodil o podaljšanju ukrepa. Osumljenca bodo ovadili na pristojno tožilstvo zaradi kaznivega dejanja nasilja v družini.

Vlomi in tatvine

V noči na ponedeljek je s terase gostinskega lokala v Šentjerneju nekdo ukradel šest korit z rožami in poškodoval mize in stole.

V Račji vasi na območju PP Brežice je med 18. 6. in 19. 6. neznanec vlomil v gradbeni zabojnik in odnesel več kosov orodja in posodo z gorivom.

Z dvorišča kmetijskega objekta v kraju Pesje je v noči na ponedeljek nekdo ukradel cepilnik za drva.

Med 16. 6. in 19. 6. je z delovišča v Škocjanu neznanec ukradel dve vgrajeni razdelilni omari za talno gretje. Z vlomom in tatvino je povzročil za okoli 1.000 evrov škode.

Včeraj med 7. in 15. uro je z železniške postaje v Novem mestu nekdo ukradel moško kolo znamke Trek črno zelene barve.

Na območju Zaloga je v soboto zvečer neznanec vlomil v osebni avtomobil oškodovanke in iz torbice v prtljažniku izmaknil bančno kartico ter opravil dvig gotovine na bankomatih v višini 800 evrov.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Dobova, Rigonce) včeraj izsledili in prijeli 24 državljanov Bangladeša, 23 državljanov Maroka, 16 državljanov Rusije, tri državljane Alžirije, dva državljana Afganistana in državljana Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj skupno posredovali v 68. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 222 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo z lažjimi telesnimi poškodbami in sedem nesreč z gmotno škodo. Posredovali so zaradi desetih kršitev javnega reda in miru. Obravnavali so sume kaznivih dejanj nasilja v družini, groženj, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

