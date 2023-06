Spektakularna vrnitev dirke za Zlati znak Mestne občine Krško

Krško - Na Stadionu Matije Gubca smo na sončno nedeljsko popoldne ob prazniku krške občine spremljali spektakularen povratek dirke za Zlati znak Mestne občine Krško, ki so jo pri AMD Krško organizirali prvič po letu 2019. Šlo je za 38. izvedbo te legendarne dirke, katero je že tradicionalno spremljalo tekmovanje za Pokal Franca Babiča. 18 voznikov iz 13. držav je prisotnim gledalcem, zbralo se jih je okoli 1500, pripravilo predstavo, ki si jo bodo zapomnili za dolgo. Izvrstno pripravljena steza in izenačena štartna lista sta bili recept za eno najboljših dirk v zadnjih 10 letih. Prireditev, ki je bila podkrepljena z napihljivimi igrali za najmlajše, glasbo senovškega pihalnega orkestra, predstavitvijo krških poklicnih gasilcev, slavnostnim govorom krškega župana Janeza Kerina ter podelitvijo častne plakete dolgoletnemu zaslužnemu članu društva Evaldu Babiču, je presegla vsa pričakovanja. Videli smo ogromno število prehitevanj, organizatorji so pripravili izenačene štartne pozicije, steza pa je tekmovalcem, ki so se borili za vsak delček prostora, ponujala mnogo hitrih linij.

Zmago na dirki za Zlati znak je s 14. točkami slavil Italijan Nicolas Covatti pred Poljakom Jakubom Jamrogom. Domači as, voznik AMD Krško Nick Škorja, je s 13. točkami osvojil odlično 3. mesto. Pri voznikih gre izpostaviti bivšega Grand Prix voznika, poljsko legendo Grzegorza Walaseka, ki je zasedel 4. mesto, ter češkega čudežnega dečka, 15-letnega Adama Bednarja, ki se je z atraktivno in neustrašno vožnjo uvrstil na končno 7. mesto. Pri Slovencih je član letošnje petnajsterice najboljših mladincev sveta, Anže Grmek, zabeležil 4 točke in 13. mesto. Anže je bil sicer v 14. vožnji udeležen pri enem izmed dveh hujših padcev na dirki, zaradi katerega je tudi predčasno zaključil z nastopi, oba padca pa sta se k sreči končala brez večjih posledic. Borbeni domačin Luka Omerzel je bil 15., Denis Štojs 16., Julian Kuny pa je v vlogi rezerve končal na repu razpredelnice. Pokal Franca Babiča odhaja na Poljsko, saj je v finalni 23. vožnji slavil Jakub Jamrog pred rojakom Walaskom ter Nickom Škorjo.

Naslednja dirka je na krškem stadionu na sporedu že čez manj kot dva tedna, ko nas obiščejo najboljši evropski mladinci v kategoriji 250 kubičnih motorjev. Prva izmed štirih dirk finalne serije evropskega prvenstva parov je na vrsti v soboto, 1. julija ob 19. uri. Vabljeni, da podprete Svena Cerjaka, Gregorja Zorka ter Tilna Bračka v borbi za čim višje število točk.

B. L.

Foto: Sašo Ključarič / Photospeed.si

