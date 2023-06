Danes brez elektrike

20.6.2023 | 07:00

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Črnomelj obvešča, da bo danes:

- od 8:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DRAGATUŠ na izvodu RO CERKEV;

- od 8:00 do 11:00 odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DESINC na izvodu VAS DESNO;

- od 10:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP SVIBNIK na izvodu R.O. SVIBNIK.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 8:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP DOLŽ, izvod 6.BUKOVČE.

Nadzorništvo Trebnje obvešča, da bo:

- od 7:30 do 10:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP RAZBORE, izvod 1. LEVO OD TP.;

- od 11:00 do 14:00 pa odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KRIŠKA REBER, izvod 1. PROTI KRIŽU.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP GABRJE.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo:

- od 8:00 in 14:00 prekinjena dobava električne energije na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Mirna Zapuže, nizkonapetostno omrežje – Preko proge;

- od 8:30 in 14:30 na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Škovec, nizkonapetostno omrežje–Škovec desno Povše;

- od 10:00 in 15:00 pa na področju Mokronog z okolico (nadzorništvo Mokronog) na območju TP Šentrupert vas, nizkonapetostno omrežje – PS omarica mizar, trgovina.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju Krško mesto (nadzorništvo Krško mesto) na območju TP Ardro, nizkonapetostno omrežje – Dedni vrh predvidoma med 8:00 in 14:00 uro; na področju Krško z okolico (nadzorništvo Krško okolica) na območju TP Mali kamen, Reštanj, Reštanj 2 in Mali kamen-Švarc med 8:30 in 13:00 uro; na področju Sevnica z okolico (nadzorništvo Sevnica) na območju TP Račica med 8:00 in 10:00 uro; na področju Brežice z okolico (nadzorništvo Brežice) na območju TP Mihalovec, nizkonapetostno omrežje – Proti Dobovi-Kos Vinko med 8:30 in 10:30 uro, na območju TP Brezje Ponikve, nizkonapetostno omrežje – Brezje mlekarna med 8:00 in 12:00 uro in na območju TP Sela Dobova, nizkonapetostno omrežje – Šnajder Strgar predvidoma med 8:00 in 11:00 uro.

M. K.