Prvi Truba(du)rjev večer uspel

20.6.2023 | 07:40

Člani Happy music orchestra so izvajali različne glasbene ritme – latin, blues, rock, country ... in bili deležni aplavza obiskovalcev. (Foto: Danijel Keglovič-Danger)

Šentjernej - Ob nedavnem dnevu Primoža Trubarja, po katerem nosi ime šentjernejski kulturni hram, so konec prejšnjega tedna povabili na prvi Truba(du)rjev večer s Happy Music Orchestra, na večer za nostalgijo, ki je bil na ploščadi pred kulturnim centrom.

Kot pravi programska vodja centra Elizabeta Kušljan Gegič, so prepletli junij – Trubarjev mesec (rojen in umrl je junija, tukaj je služboval, in bil je glasnik novega in boljšega) s trubadurji, ki so nekoč opevali ljubezen in lepoto. "Dogodek smo posvetili miru, razumevanju, sprejemanju različnosti in spoštovanju drug drugega,'' je povedala.

Člani Happy music orchestra so izvajali različne glasbene ritme – latin, blues, rock, country … Poslušalci so uživali v izvedbi uigranih glasbenikov, svoj pečat pa je dodala pevka Tina Gerbec Radakovič. Avtorska glasba prekaljenih glasbenikov v tej sestavi je bila krasna. Nastopili so še: Primož Moškon - kitare; Jure Dolinar-kitare; Janez Badovinac - kitare, tolkala, vokal; Tine Dobovšek - bas in Sebastjan Srovin - tolkala, vokal. Sicer novomeški bend je bil v Šentjerneju zelo lepo sprejet, je pa res, da je bobnar Miha Recelj Šentjernejčan.

Na povabilo Šentjernejčanov se je odzval še Peter Cesar iz Mirne Peči, ki je dogodek obogatil z degustacijo štirih kraft piv njegove Pivovarne Cesar. Obiskovalec je za vstopnico, ki je stala deset evrov, bil deležen koncerta ter vrčka s pivom in degustacijo štirih butičnih piv.

Brbončice mladoletnih in tistih, ki jim pivo ne odgovarja, pa so razvajali s kar petimi različnimi sokovi Kmetije Karlovček z Vrha pri Šentjerneju.

Kušljan Gegičeva pove, da je bilo luštno in da bo podobnih glasbenih večer v zgodnji jeseni še nekaj …

L. Markelj