Termotehnika solastnica Armala

20.6.2023 | 10:10

Matej Cvetek, Simona Zavratnik, Susanne Schneider in Stanko Birin (Foto: Termotehnika)

Maribor/Samobor/Novo mesto - Hrvaško podjetje, ki proizvaja izdelke pod nekdaj uveljavljeno slovensko blagovno znamko Armal, ima novega lastnika. Potem ko je ta znamka pred leti pristala v rokah hrvaškega proizvajalca sanitarne opreme Nord Produkt, je ta zdaj Armal prodal novomeški družbi Termotehnika in zagrebškemu Petrokovu, ki sta v lasti avstrijske družine Schneider.

Nekdaj zelo uveljavljena slovenska znamka sanitarne opreme, ki so jo uporabljali po vsej nekdanji Jugoslaviji, je bila ena od žrtev težav nekdanjega mariborskega industrijskega velikana Mariborska livarna Maribor (MLM).

Stečajni upravitelj družbe MLM Storitve, nekdanjega hčerinskega podjetja MLM, je tako poleti 2017 blagovno znamko za 155.000 evrov prodal proizvajalcu kuhinjskega in kopalniškega pohištva, kadi in armatur iz hrvaškega Samoborja Nord Produkt.

Ta je zdaj za Armal našel novega lastnika. To sta postala medsebojno povezani podjetji Termotehnika in Petrokov, ki sta v lasti avstrijske družine Schneider in se ukvarjata s prodajo opreme za ogrevanje, hlajenje, vgradno in sanitarno opremo ter z obnovljivimi viri energije, so sporočili iz Termotehnike.

"Nord Produkt je leta 2018 prevzel blagovno znamko Armal ter jo vrnil na regionalno tržišče v novem, sodobnejšem in privlačnem dizajnu," je tako na petkovi novinarski konferenci v Zagrebu pojasnil lastnik Nord Produkta Stanko Birin. Izbor izdelkov, ki je bil prej vezan izključno na armature, je bil v okviru posebnega podjetja po njegovih besedah dopolnjen s paleto izdelkov za opremljanje kopalnic pod znamko Armal.

Podjetje Armal je bilo, tako Birin, v tem času pripravljeno in prestrukturirano za prehod v novo lastništvo. S podpisom pogodbe s Termotehniko in Petrokovom je ta proces zaključen, kar bo Armalu po Birinovih besedah prineslo veliko prednost na trgu in možnost širjenja na druge segmente.

"S tem korakom se želimo širiti, razvijati in si pridobiti večji tržni delež v Sloveniji, na Hrvaškem, v regiji ter v Evropi," je povedala Simona Zavratnik, izvršna direktorica in tudi solastnica podjetij Termotehnika ter Petrokov. Zavratnikova, rojena v Mariboru, je ob tem pripomnila, "da se Armal po burni zgodovini vrača v znane roke".

"Nadaljujemo z investicijami na območju jadranske regije ter v Sloveniji in na Hrvaškem. Želimo se širiti, razvijati in dopolnjevati naš portfelj," je zatrdila Susanne Schneider, večinska lastnica skupine, ki jo sestavljata Termotehnika in Petrokov.

Direktor Termotehnike Matej Cvetek je medtem dejal, da jim nakup Armala omogoča širitev na obeh trgih. V podjetju in blagovni znamki Armal vidi velik potencial, še toliko bolj, ker sta bila njegova starša zaposlena v MLM.

STA; M. K.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 43m nazaj Oceni Modrec Zelo dobro. Preglej samo prijavljene komentatorje