Ta teden dela v mestnem jedru, do srede zaprt Kandijski most in spremenjen prometni režim

19.6.2023 | 18:00

Dela v križišču Pugljeve in Kandijskega mostu (Fotografije: MO Novo mesto)

Dela pri Kandijskem mostu

Od srede je predvidena zapora v križišču Rozmanove in Prešernovega trga.

Novo mesto - Od danes do sobote, 24. junija, na območju novomeškega mestnega jedra pri Kandijskem mostu, na krajšem odseku Rozmanove ulice in Prešernovega trga potekajo manjša dela (predvsem popravila tlakovanja), kar pa zaradi popolnih zapor prinaša spremembo prometnega režima.

Do srede, 21. junija popoldne, je popolnoma zaprt Kandijski most, saj dela potekajo v križišču s Pugljevo ulico in na mostu.

Zapora je vzpostavljena že na Prešernovem trgu, izvoz za stanovalce oz. iz mesta je možen v nasprotni smeri Sokolske ulice proti tržnici in v smeri Kapiteljske ulice, so sporočili z rotovža.

Od srede do sobote bodo dela potekala v križišču Rozmanove ulice in Prešernovega trga (pri knjigarni Kapitelj), kjer bo tudi vzpostavljena popolna zapora v smeri Prešernovega trga.

Promet bo preusmerjen po Rozmanovi ulici, Kastelčevi ulici, prek Prešernovega trga in po Sokolski ulici proti Kandijskemu mostu.

M. K.