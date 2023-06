Pod traktorjem umrl 64-letnik; množični pretep na prireditvi; na cestah pa obilica alkohola

19.6.2023 | 13:40

V sobotni tragični nesreči so posredovali žužemberški gasilci. (Fotografiji: PGD Žužemberk)

V soboto dopoldne se je, kot smo že poročali, zgodila nesreča pri delu v Podlipi v žužemberški občini. Po prvih ugotovitvah in zbranih obvestilih policist je 64-letni moški kosil travo s kmetijskim traktorjem s pripeto kosilnico. Pri vožnji po strmi brežini se je s traktorjem prevrnil, padel in obležal pod vozilom. Zaradi hudih poškodb je umrl na kraju nesreče. Policisti okoliščine še preverjajo, o ugotovitvah bodo seznanili pristojno tožilstvo.

Množični pretep - pet pijanih, trije ranjeni, eden vklenjen

Brežiške policiste so v noči na nedeljo poklicali na pomoč s prireditvenega prostora v Hrastju pri Cerkljah, kjer naj bi se pretepalo več oseb. Policisti so na kraju vzpostavili javni red in mir. Ugotovili so identiteto petih vpletenih, ki so bili pod vplivom alkohola, trem udeležencem pretepa so reševalci nudili prvo pomoč. Zoper 20-letnega kršitelja so policisti uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Nadaljujejo z zbiranjem obvestil in ugotavljanjem vseh okoliščin. Na podlagi ugotovitev bodo zoper osumljence oziroma kršitelje ustrezno ukrepali, napovedujejo na PU.

Z 2,6 promila alkohola končal v potoku

V petek nekaj po 13. uri se je zgodila prometna nesreča v Orešju nad Sevnico. Policisti PP Sevnica so ugotovili, da je 44-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prevelike hitrosti v ovinku izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste in z avtomobilom obstal v potoku. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 1,27 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, izdali plačilni nalog in o vožnji pod vplivom alkohola z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vijugal po cesti z dvema promiloma

Metliški policisti so bili v soboto okoli 17.30 obveščeni o nevarni vožnji voznika osebnega avtomobila, ki naj bi peljal iz smeri Novega mesta proti Metliki, vijugal po vozišču in z nevarno vožnjo ogrožal ostale udeležence v prometu. Takoj so se odzvali, 52-letnega voznika iz Bosne in Hercegovine izsledili in ustavili. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,97 miligrama alkohola. Odvzeli so mu vozniško dovoljenje, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Pijan in brez vozniške

Med kontrolo prometa v Bučki so sevniški policisti v soboto okoli 20. ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Renault clio in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 62-letnik, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, je imel v litru izdihanega zraka 0,50 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

V nesrečah poškodovana motorista

V petek okoli 8.30 se je zgodila prometna nesreča z udeležbo motorista in voznika tovornega vozila na Biču. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren voznik tovornega vozila iz Bosne in Hercegovine, ki je zaradi izsiljevanja prednosti trčil v 18-letnega voznika mopeda. Mopedist je po trčenju padel in se lažje poškodoval, oskrbeli so ga v novomeški bolnišnici. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitev izdali plačilni nalog. Ukrepali so tudi zoper mopedista, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Zasegli so mu moped in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Petkova nesreča na Ljubljanski (Foto: FB PKD)

O prometni nesreči v križišču na Ljubljanski cesti so bili novomeški policisti obveščeni v petek okoli 13.30. Ugotovili so, da je 43-letni voznik osebnega avtomobila v križišču odvzel prednost 48-letnemu vozniku mopeda. Mopedist je zaviral, vendar je kljub temu prišlo do trčenja. Lažje poškodovanega 48-letnika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Povzročitelju nesreče so policisti zaradi kršitve cestno prometnih predpisov izdali plačilni nalog.

Huje poškodovan kolesar

V petek nekaj po 15. uri je na Senovem padel kolesar - policisti so ugotovili, da je 62-letni moški izgubil oblast nad kolesom zaradi vožnje preblizu desnemu robu vozišča, padel in se huje poškodoval. Reševalci so ga oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Nevarnega voznika izločili iz prometa

V petek okoli 19.30 so bili policisti obveščeni, da naj bi voznik osebnega avtomobila BMW X6 vozil iz smeri Podhoste proti Podturnu, nepravilno prehiteval kolono vozil, se nevarno vključeval na svoj prometni pas in ni upošteval talnih označb. Na podlagi opisa so črnomaljski policisti kršitelja izsledili in ustavili. 21-letnemu vozniku so zaradi številnih kršitev izdali plačilni nalog.

Zasegli avtomobila - voznika brez vozniške, eden pa še pijan

V soboto okoli 11.30 so policisti med kontrolo prometa v Šmarjeti ustavili voznika osebnega avtomobila BMW. Med postopkom so ugotovili, da 26-letni kršitelj nima veljavnega vozniškega dovoljenja. Avtomobil so mu zasegli in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Policisti PP Krško so v noči na nedeljo v Krškem zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Ford kuga. Med postopkom so ugotovili, da gre za 24-letnega kršitelja, ki je vozil v času, ko se mu izvršuje ukrep prepovedi vožnje motornih vozil, v litru izdihanega zraka pa je imel 0,39 miligrama alkohola. Avtomobil so mu zasegli, izdali plačilni nalog in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Vlomi in tatvine - kradli meso, zajce ... in, ja, električne vodnike

V petek dopoldne je v prodajalni v Krškem nekdo izkoristil nepazljivost oškodovanke in ji iz torbice izmaknil denarnico z denarjem in osebnimi dokumenti. Torbico je oškodovanka brez nadzora odložila v nakupovalni voziček.

V Gorenjih Kamencah na območju PP Novo mesto je v noči na petek nekdo iz nenaseljene stanovanjske hiše odpeljal kolo z motorjem Tomos flekser, registrskih oznak NM 8A-B6, in ukradel tudi meso iz zamrzovalne skrinje. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 2.000 evrov.

V Orehovici na območju PP Šentjernej je v noči na petek neznanec vlomil v zajčnik in ukradel 11 zajcev.

V Šentjerneju je med 15. 6. in 16. 6. nekdo skozi vhodna vrata vlomil v počitniško hišo in odnesel orodje, posodo z gorivom in ribiške palice. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 430 evrov.

V noči nasoboto je v Šentjoštu neznanec vlomil v počitniško hišo, ukradel je kosilnico, dva agregata, motorno žago, solarni akumulator, posodo z gorivom in orodje. Z vlomom in tatvino je lastnika oškodoval za 2.500 evrov.

Na območju Muhaberja je v noči na nedeljo nekdo ukradel več sadik krompirja. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za sto evrov.

Na parkirnem prostoru v Zalogu je v noči na nedeljo neznanec vlomil v dva osebna avtomobila. Iz enega vozila je iz denarnice vzel 350 evrov, iz drugega pa sončna očala.

Na delovišču v Šmarjeti je med 17. 6. in 18. 6. nekdo vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel električne vodnike v vrednosti okoli 5.000 evrov.

V Velikih Malencah je v noči na nedeljo nekdo vlomil v pomožni objekt in ukradel električne vodnike in več steklenic in pločevink s pijačo. Lastnik ocenjuje škodo na okoli 850 evrov.

Na delovišču na območju Sevnega (PP Novo mesto) je v nedeljo neznanec iz rezervoarja delovnega stroja iztočil okoli 200 litrov goriva.

V kraju Senuše na območju PP Krško je v noči na nedeljo nekdo vlomil v stanovanjsko hišo. Okoliščine policisti še preiskujejo.

Migranti

Policisti so med 16. 6. in 19. 6. na območju PP Brežice (Obrežje, Rigonce, Dobova, Loče, Brežice, Mostec, Gabrje pri Dobovi) izsledili in prijeli 90 državljanov Pakistana, 70 državljanov Maroka, 63 državljanov Bangladeša, 39 državljanov Rusije, 26 državljanov Afganistana, 12 državljanov Indije, deset državljanov Sirije, osem državljanov Iraka, osem državljanov Kube, šest državljanov Nepala, štiri državljane Alžirije, štiri državljane Palestine, tri državljane Šrilanke, državljana Ugande in državljana Gambije in na območju PP Črnomelj (Marindol) tri državljane Turčije.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so med 16. 6. in 19. 6. posredovali v 244. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 741 klicev. Obravnavali so prometno nesrečo s hudimi telesnimi poškodbami, tri nesreče, v katerih so se udeleženci lažje poškodovali, in 19 nesreč z gmotno škodo. Zasegli so vozila osmim, ki so vozili brez vozniških dovoljenj, in pridržali voznika, ki je vozil pod vplivom alkohola. Posredovali so zaradi 48. kršitev javnega reda in miru in v Brežicah kršitelja pridržali. Obravnavali so sume kaznivih dejanj groženj, nasilja v družini, lahke telesne poškodbe, prepovedanega prehajanja meje ali ozemlja države, poškodovanja tuje stvari, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nesreč pri delu, iskanja pogrešane osebe, požarov in nedovoljenih prehodov državne meje.

M. K.