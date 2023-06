FOTO: 52. Tabor slovenskih pevskih zborov jih je združil kar devetdeset

19.6.2023 | 12:50

Šentvid pri Stični - Na 52. Taboru slovenskih pevskih zborov, najbolj množični zborovski prireditvi v Sloveniji, se je konec tedna predstavilo kar devetdeset pevskih zborov, med njimi sedem t. i. zamejskih zborov iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije, Italije, Avstrije in Madžarske. Zapeli so tudi otroški in mladinski pevski zbori iz domačih in sosednjih osnovnih šol. Na osrednjem nastopu združenih pevskih zborov je pevce nagovoril slavnostni govornik Damjan Damjanovič, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, v programu pa so sodelovali tudi Policijski orkester, Folklorna skupina Vidovo in domači kulturniki.

»Ljubiteljsko petje je tista oblika umetnosti, ki spremlja ljudi že stoletja. Pevci so bili v preteklosti pogosto pripovedovalci zgodb. Zadnje raziskave kažejo, da so velikokrat ravno s petjem prenašali tudi kakšno pomembno novico. Skozi ljudsko pesem oziroma izročilo tako še danes sledimo različnim novicam, ki so se zgodile skozi stoletja. Na Taboru slovenskih pevskih zborov se že več kot pet desetletij prepleta druženje in skupno ustvarjanje. Tako nastaja žlahtna pripoved, ki jo piše na tisoče slovenskih pevcev,« je na osrednjem nastopu združenih pevskih zborov poudaril Damjan Damjanovič, direktor Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti.

»Slovenska pesem budi in ohranja pristna narodna čustva, še posebej v današnjem času, ko je svet postal velika globalna vas. Lahko nam približajo svet v tisočinki sekunde, lahko nas prepričajo da bo umetna inteligenca naredila naše življenje še bolj učinkovito, a če nam vzamejo pesem, nam to nič ne koristi. Če kdo, potem pevci vemo, da tekmovalnost in materializem ne prinašata notranjega miru, zadovoljstva, niti veselja in napredka. Pevci so mojstri sodelovanja, prilagajanja, vzorčni primer življenja v skupnosti, sobivanja in trajnostnega razvoja. Pesem brez pevcev bi postala le še zgodovinski kulturni fosil,« je poudaril Matej Šteh, predsednik Tabora slovenskih pevskih zborov.

52. Tabor slovenskih pevskih zborov je, kot sporočajo organizatorji, potekal pod geslom »Pesem in smeh v dobrih ljudeh«, s čimer sta dirigent Igor Švara in dolgoletni taborski scenarist, že pokojni Stane Peček, želela opozoriti na bogato zakladnico slovenske ljudske glasbe, ki prav slavi po svoji šegavosti in navihanosti. V pesmi je slovenski narod vedno črpal moč v najtežjih trenutkih zgodovine in ljubiteljski pevski zbori, ki so letos prišli v Šentvid pri Stični, so s hudomušnimi in šaljivimi ljudskimi pesmimi poudarili prav ta žlahtni pomen prepevanja. Za 40. udeležbo na Taboru so jubilejno plaketo prejeli Moški pevski zbor Barje, Ženski pevski zbor Solidarnost Kamnik in Mešani pevski zbor Retro SCT. Že 35 let pa na Taboru v Šentvidu prepevata moški in ženski pevski zbor iz Bočne na Savinjskem.

Ob zaključku je zbore povabil na prihodnji 53. Tabor Dušan Strnad, župan Občine Ivančna Gorica. Lokalna skupnost namreč v zadnjih letih krepi organizacijski odbor in zagotavlja potrebna finančna sredstva za izvedbo prireditve, ki je trdno zasidrana tudi v programu TV Slovenija, saj ta edinstveni zborovski dogodek že desetletja predvaja v neposrednem televizijskem prenosu.

Prireditev je organiziralo KD Tabor slovenskih pevskih zborov v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, Osnovno šolo Ferda Vesela, ob pomoči številnih domačih društev in krajanov. Tudi letos so domačini pripravili bogat spremljevalni program, ki je na ulice te dolenjske vasice privabil številne obiskovalce stojnic društev, domače in umetnostne obrti, prisluhnili pa so lahko tudi kulturno-zabavnemu programu, so še zapisali v sporočilu za javnost.

M. K.

Foto: Občina Ivančna Gorica; G. S.

